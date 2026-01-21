Atatürk Üniversitesi'ne "Spor Dostu Kampüs" Sertifikası

YÖK'ün programı kapsamında ödül verildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen "Spor Dostu Kampüs" projesi kapsamında, üniversitelerde spor kültürünü teşvik eden ve bu alanda örnek projeler yürüten yükseköğretim kurumları ödüllendirildi.

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, Atatürk Üniversitesi de "Spor Dostu Kampüs Sertifikası" almaya layık görülen üniversiteler arasında yer aldı.

Törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan de bulundu. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sertifikasını Bakan Bak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar ve Bilal Erdoğan'ın elinden aldı.

