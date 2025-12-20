Iğdır FK 1-1 Sivasspor — Trendyol 1. Lig 18. Hafta

Iğdır FK 1-1 Sivasspor

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Iğdır FK, sahasında Sivasspor ile karşılaştı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Maç Özeti

Sivasspor maçın 5. dakikasında Ethemi (dk. 5) ile öne geçti. Iğdır FK, ikinci yarıda Fofana (dk. 59) ile eşitliği sağlayarak sahadan bir puanla ayrıldı.

Hakemler

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sezgin Çınar, Azad İlhan

Iğdır FK Kadrosu

İlk 11: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Eyüp Akcan dk. 82), Fofana, Bruno, Ryan Mendes (Rotariu dk. 82), Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren (Koita dk. 55), Gökcan Kaya, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

Yedekler: Ahmet Engin, Antoine Conte, Caner Cavlan, Sinan Bolat, Aaron Suarez, Ozder Ozcan, Serkan Asan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Sivasspor Kadrosu

İlk 11: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Özkan Yiğiter, Murat Paluli, Charisis, Kamil Fidan (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 77), Ethemi (Kimpioka dk. 77), Uğur Çiftçi, Avramovski (Badji dk. 61), Yusuf Cihat Çelik

Yedekler: Aly Malle, Bekir Böke, Kadir Taylan Koparan, Yusuf Cağlar Kefkir, Talha Seker, Ali Ayberk Selvili

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller ve Kartlar

Goller: Ethemi (dk. 5) (Sivasspor), Fofana (dk. 59) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Oğuz Kağan Güçtekin, Doğan Erdoğan, Alim Öztürk (Iğdır FK), Charisis (Sivasspor)

