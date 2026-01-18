Emre Belözoğlu: "Kazanamadığımız için üzgünüz" - Kasımpaşa, Antalyaspor ile golsüz eşitlik

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Emre Belözoğlu, elde edemedikleri 3 puanın üzüntüsünü ve takımın durumu ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Maç değerlendirmesi

Belözoğlu karşılaşmayla ilgili şunları söyledi: "Kazanmak için, 3 puan için çıktığımız bir maçtı. İlk yarı rahatlıkla 2-0, 3-0’ı bulabilirdik. Bizim adımıza talihsizlik. Rakip, benim eski takımımım. Güçlü yönlerini, zayıf yönlerini bildiğim için ilk yarıda özellikle maçı koparabilecek pozisyonlar geldiğinde 1-0, 2-0 yapsak çok daha başka bir senaryoyla ikinci yarıya çıkabilirdik. Maçın hayal kırıklığı ikinci yarıdaki ilk 30 dakikalık büyük bir boşluk. O dönemde Antalyaspor bence daha iyi oynadı. Hatta çok net pozisyona girdi. Ligde maç kazanmak kolay değil. Ama bugün Antalyaspor ikili averajda bizim önümüzde. Elimizden geldiğince bazı şeyi oturtmaya çalışıyoruz. 3 beraberlik, 1 de Galatasaray mağlubiyeti var ama bugün kazanamadığımız için üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Oyuncularım elinden gelen şeyi yapmaya çalıştı ama çok içgüdüsel hareket ettiklerinde oyuncularda birazcık karmaşa oluyor. Bundan da memnun değilim. Nasıl bir tevafuksa da geldiğimizden beri dördüncü maça çıktık; pazar, cuma oynayan tek takım biziz. Bizim dışımızda kimse böyle bir fikstür oynamadı. Önümüze bakacağız. İç sahada minimum 6 maç kazanmak istiyoruz. Deplasmanda da 3-4 galibiyet alabilirsek hedefimiz net bir şekilde 8-9-10’lu galibiyetlere ulaşmak. Bunu da yapabilecek güçte ve kalitede olduğumuzu düşünüyorum"

Transferler ve Szalai hakkında

Transfer sürecine değinen Belözoğlu, oyuncuların form durumuna dikkat çekti: "Önemli oyuncular aldık ama 4-5 aydır futbol oynamayan oyuncular bunlar. Bizim onları hazırlamamız gerekiyor. Oyuncular hemen geldi, oynayacaklar gibi bir algının oluşması bize çok fayda sağlamayacaktır. Becao bizim için çok değerli bir oyuncu. O da ne yazık ki uzun zamandır oynamıyor. Tüm oyuncularım dahil olduklarında çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum."

Szalai ile ilgili soruya ise netlik vurgusu yaptı: "Szalai’nin performansı bizim adımıza geldiğimiz günden beri ne yazık ki beklentimizin altında. Onunla alakalı bir karar alma durumumuz önümüzdeki hafta olabilir ama bununla alakalı net bir yere varmadık. Transfer döneminde dinamik kararlar olabilir"

Takıma destek ve gelecek hedefleri

Maç sonrasında takımına ve hedeflere güvenini yineleyen Belözoğlu, "Maç kazanma bence daha değerli. Beraberlikler, mağlubiyetler benim çok rahatsız olduğum durumlar. Her zaman kazanma odaklı yaşadım. Kendince kurallar içinde. Bugün de kazanmak için oynadık. İlk yarıda bence kazanma oyunu vardı. Son 10 dakikada kazanma oyunu vardı. Gol atamamak, benim takımımda daha fazla topa sahip olma ve ikinci, üçüncü bölge planları yapan bir teknik adam adına üzüntü verici. Toparlayacağız, takıma güveniyorum, oyuncularıma inanıyorum. Her zaman onların yanında olacağım. Sonuçlar ne olursa olsun bu böyle olacak, değişmeyecek."

