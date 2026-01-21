Paul Onuachu Trabzonspor'a Döndü, Kasımpaşa Hazırlıklarına Katıldı

Afrika Uluslar Kupası'nı 3. sırada tamamlayan Paul Onuachu, Trabzonspor'a dönerek Kasımpaşa maçı öncesi antrenmana katıldı; takımda Nijeryalı sayısı üçe yükseldi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 18:05
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 18:05
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen golcü antrenmanda moralli görüntü verdi

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile mücadele eden ve turnuvayı 3. sırada tamamlayan Paul Onuachu, Trabzon'a dönerek bordo-mavililerin Kasımpaşa maçı öncesi idmanına katıldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları yapıldı; idman 5'e 2 ile devam edip taktik çalışmayla sona erdi.

Onuachu, takım antrenmanına katılırken moralli olduğu gözlendi. Onuachu'nun gelişinin ardından takımdaki Nijeryalı oyuncu sayısı 3'e yükseldi. Nwakaeme, Onuachu ve Chibuike Nwaiwu birlikte objektiflere poz verdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayacak.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları