Atatürk Üniversitesi'nin Ulusal Spor Başarıları: Kick Boks ve Buz Tırmanışı

Atatürk Üniversitesi, farklı branşlarda elde ettiği derecelerle ulusal arenada yükselişini sürdürüyor. Başarılı sporcular, hem bireysel hem de takım müsabakalarında Atatürk Üniversitesini Türkiye genelinde başarıyla temsil etti.

Kick Boks Türkiye Şampiyonası — Burdur

Burdur’da düzenlenen Üniversiteler Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na Atatürk Üniversitesi adına 7 sporcu ile katılan takım, organizasyonu 1 altın ve 4 bronz madalya ile tamamladı. +70 kg kategorisinde mücadele eden Şüheda Ulaş altın madalya kazanırken; 63 kg’da Erdinç Temelci, 60 kg’da Ferhat Seven ve 55 kg’da Esma Sabahat Çakar bronz madalyanın sahibi oldu.

Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonasında Atatürk Üniversitesi sporcuları da dikkat çekici bir performans sergiledi. Şampiyonada kadınlar kategorisinde Türkiye ikinciliği, erkekler kategorisinde ise Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde edilerek toplamda 3 madalya kazanıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun Değerlendirmesi

"Öğrencilerimizin ulusal şampiyonalarda elde ettiği bu değerli dereceler, Atatürk Üniversitesinin sportif altyapısının, disiplinli çalışmasının ve güçlü akademik-sportif dengesinin somut bir göstergesidir. Farklı branşlarda kazanılan bu başarılar, üniversitemizin ‘spor dostu kampüs’ vizyonunu kararlılıkla sürdürdüğünün en güzel kanıtıdır."

Başarıda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu gurur tablosunun oluşmasında katkı sunan teknik heyetimize, antrenörlerimize, akademik kadromuza ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden kıymetli sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

