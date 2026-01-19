Mini Kızlar Voleybol Turnuvası 700. Yıl Coşkusunu Sahaya Taşıdı

Dikkaldırım Spor Salonu'nda bayram havasında açılış

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa’nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mini Voleybol Turnuvasının açılışına katılarak organizasyonun ilk spor etkinliğini başlattı.

Turnuva, Dikkaldırım Spor Salonunda tribünleri dolduran ailelerin coşkusuyla başladı. Salon atmosferi ve sporcuların heyecanı organizasyona şenlik havası kattı.

Konuşmasında Başkan Aydın, Bursa’nın fethinin 700. yılına yakışır bir etkinlikle tarihin izlerini ve sporun coşkusunu bir araya getirdiklerini vurguladı. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

Erkan Aydın: "Bugün burada, sömestr tatilinde çocuklarımızla birlikte Mini Voleybol Turnuvamızda buluşmuş olmak bizler için ayrı bir sevinç kaynağı. Tam 24 takımda yer alan 240 sporcumuz, müsabakalar boyunca centilmence mücadele edecek. Yaz döneminde ikisini gerçekleştirdiğimiz bu turnuvanın üçüncüsünü, Bursa’nın fethinin 700’üncü yılına yakışır şekilde yılın ilk etkinliği olarak düzenliyoruz. Şimdiden bütün minik voleybolcularımıza, kıymetli hocalarımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı başarılar diliyorum. Biz de sporun, kültürün, sanatın, Bursa’nın kalbi olan Osmangazi’de her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonun tüm çocuklarımıza ilham vermesini diliyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum."

Konuşmanın ardından Başkan Erkan Aydın açılış vuruşunu gerçekleştirdi ve genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva, fetih şenlikleri ruhunu sahaya taşırken 21 Ocak tarihine kadar sürecek müsabakalarla devam edecek.

