Erciyes’te Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Gençler-Büyükler Türkiye Şampiyonası Erciyes’te tamamlandı.

Yarışma Detayları

Erciyes’te düzenlenen Dağ Kayağı Gençler - Büyükler Türkiye Şampiyonası’na 5 İlden 74 sporcu katıldı. Yarışlar; Erciyes Dağı Hacılar Kapıda yapıldı. 2 Gün süren müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular belirlendi.

Ödül Töreni

Dereceye giren sporculara madalyaları Hacılar İlçe Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Gençlik ve İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve federasyon temsilcileri tarafından takdim edildi.

