Minderde Yıldırım Rüzgarı: U-17'de 4 Madalya

Yıldırımlı sporcular, 14-16 Ocak tarihlerinde Isparta'da düzenlenen U-17 Yıldızlar Güreş Grup Şampiyonası'ndan 4 madalya ile dönerek ilçeye gurur yaşattı.

Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü, 82 kulüp ve 415 sporcu katılımlı organizasyonda iki altın, iki bronz olmak üzere önemli bir başarı elde etti.

Madalyalar: 80 kg - Yusuf İslam Kara (altın); 45 kg - Batın Naniş (altın); 48 kg - İlyas Kol (bronz); 55 kg - Bilal Güzeltepe (bronz).

Başkan Yılmaz'dan tebrik

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şampiyonada Yıldırım'ı başarıyla temsil eden sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek; Yıldırım’ı her alanda olduğu gibi sporda da marka bir ilçe haline getirme hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

