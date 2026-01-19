Minderde Yıldırım Rüzgarı: U-17'de 4 Madalya

Yıldırım sporcuları, Isparta'daki U-17 Yıldızlar Güreş Grup Şampiyonası'ndan 4 madalya (2 altın, 2 bronz) ile döndü.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:18
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:18
Yıldırımlı sporcular, 14-16 Ocak tarihlerinde Isparta'da düzenlenen U-17 Yıldızlar Güreş Grup Şampiyonası'ndan 4 madalya ile dönerek ilçeye gurur yaşattı.

Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü, 82 kulüp ve 415 sporcu katılımlı organizasyonda iki altın, iki bronz olmak üzere önemli bir başarı elde etti.

Madalyalar: 80 kg - Yusuf İslam Kara (altın); 45 kg - Batın Naniş (altın); 48 kg - İlyas Kol (bronz); 55 kg - Bilal Güzeltepe (bronz).

Başkan Yılmaz'dan tebrik

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şampiyonada Yıldırım'ı başarıyla temsil eden sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek; Yıldırım’ı her alanda olduğu gibi sporda da marka bir ilçe haline getirme hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

