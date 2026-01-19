U11 Sömestir Cup: Kayseri'de 16 Takımla Sömestir Futbol Heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen U11 Sömestir Cup Futbol Turnuvası, genç yetenekleri sahada buluşturuyor. Sömestir tatili kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, futbolseverlere renkli anlar vaat ediyor.

Turnuvada 4 ayrı grupta mücadele edecek 16 takım yer alacak. Karşılaşmalar, final müsabakalarının oynanacağı 30 Ocak'ta sona erecek.

Maçlar, Ziya Gökalp Halı Saha'da oynanacak ve saha içindeki rekabet ile dostluğun bir arada yaşanacağı anlara sahne olacak.

Spor A.Ş. tarafından yapılan açıklamada; "A, B, C ve D gruplarında mücadele edecek kulüplerimize ve sahaya çıkacak tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Dostluk, mücadele ve fair-play ruhunun ön planda olacağı bu büyük organizasyonda futbolun heyecanı zirveye çıkacak" ifadelerine yer verildi.

