Athletic Bilbao Teknik Direktörü Valverde, Beşiktaş Maçını Değerlendirdi

Athletic Bilbao'nun Beşiktaş Maçı Öncesi Hedefi: Çeyrek Finale Kalmak

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi. Valverde, bu maçın kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Direkt çeyrek finale kalmak istiyoruz" dedi.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Valverde, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için Türkiye'ye başsağlığı diledi. Altı günde üç maç oynamanın zorluklarına dikkat çeken 60 yaşındaki teknik adam, "Beşiktaş büyük bir rakip. Kazanmaya çalışacağız. Zor bir takım karşısında mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın Teknik Direktör Değişikliğine Dikkat

Valverde, Beşiktaş'ta yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından takımın motivasyon düzeyinin artabileceğini belirtti. "Takım aynı, kaliteli oyuncuları var. Sonucu etkileyecek kapasiteye sahipler. Kazanmak için elinden geleni yapacaklar" diyerek rakiplerinin potansiyeline dikkat çekti.

Hedef 3 Puan

Çeyrek finale çıkmayı garanti etmediklerini belirten Valverde, "Hesaplamalar yapmamıza gerek yok. Hedefimiz yarınki maçta 3 puan almak" dedi. Bunun yanı sıra, taraftarların motivasyonunu ve teknik direktör değişikliğinin takıma etkisini de göz önünde bulundurarak, maçın zorlu geçeceğini ifade etti.

Gorka Guruzeta: "Hedefimiz Galibiyet"

Athletic Bilbao futbolcusu Gorka Guruzeta ise İstanbul'a galibiyet için geldiklerini söyledi. Zor bir maç olacağını belirten Guruzeta, "Hedefimiz yarın galibiyet almak. İyi maçlar çıkardık ve galip gelerek büyük bir avantaja sahip olmak istiyoruz" diye konuştu.

Guruzeta, geniş kadro avantajına sahip olduklarını ve şöyle devam etti: "Üç günde bir maç oynuyoruz. Rotasyon önemli. Umarım yarın da şans bulurum ve takımımıza daha fazla katkı sağlarım."

Sonuç olarak, Athletic Bilbao'nun Beşiktaş maçı öncesindeki hedefi, direkt çeyrek finale kalmak ve zorlu bir mücadeleden galibiyetle ayrılmak olarak öne çıkıyor.

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde (ortada) UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde (ortada) UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.