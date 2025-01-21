DOLAR
35,63 -0,06%
EURO
37,16 -0,15%
ALTIN
3.143,28 -0,13%
BITCOIN
3.771.368,51 0,32%

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Valverde, Beşiktaş Maçını Değerlendirdi

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Beşiktaş ile oynayacakları maçta çeyrek finale direkt geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 22:12
Athletic Bilbao Teknik Direktörü Valverde, Beşiktaş Maçını Değerlendirdi

Athletic Bilbao'nun Beşiktaş Maçı Öncesi Hedefi: Çeyrek Finale Kalmak

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi. Valverde, bu maçın kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Direkt çeyrek finale kalmak istiyoruz" dedi.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Valverde, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için Türkiye'ye başsağlığı diledi. Altı günde üç maç oynamanın zorluklarına dikkat çeken 60 yaşındaki teknik adam, "Beşiktaş büyük bir rakip. Kazanmaya çalışacağız. Zor bir takım karşısında mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın Teknik Direktör Değişikliğine Dikkat

Valverde, Beşiktaş'ta yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından takımın motivasyon düzeyinin artabileceğini belirtti. "Takım aynı, kaliteli oyuncuları var. Sonucu etkileyecek kapasiteye sahipler. Kazanmak için elinden geleni yapacaklar" diyerek rakiplerinin potansiyeline dikkat çekti.

Hedef 3 Puan

Çeyrek finale çıkmayı garanti etmediklerini belirten Valverde, "Hesaplamalar yapmamıza gerek yok. Hedefimiz yarınki maçta 3 puan almak" dedi. Bunun yanı sıra, taraftarların motivasyonunu ve teknik direktör değişikliğinin takıma etkisini de göz önünde bulundurarak, maçın zorlu geçeceğini ifade etti.

Gorka Guruzeta: "Hedefimiz Galibiyet"

Athletic Bilbao futbolcusu Gorka Guruzeta ise İstanbul'a galibiyet için geldiklerini söyledi. Zor bir maç olacağını belirten Guruzeta, "Hedefimiz yarın galibiyet almak. İyi maçlar çıkardık ve galip gelerek büyük bir avantaja sahip olmak istiyoruz" diye konuştu.

Guruzeta, geniş kadro avantajına sahip olduklarını ve şöyle devam etti: "Üç günde bir maç oynuyoruz. Rotasyon önemli. Umarım yarın da şans bulurum ve takımımıza daha fazla katkı sağlarım."

Sonuç olarak, Athletic Bilbao'nun Beşiktaş maçı öncesindeki hedefi, direkt çeyrek finale kalmak ve zorlu bir mücadeleden galibiyetle ayrılmak olarak öne çıkıyor.

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde (ortada) UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında...

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde (ortada) UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde (ortada) UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında...

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde (ortada) UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Salon Federasyon Kupası Samsun'da Devam Ediyor
2
Fenerbahçe Medicana Cizre Belediyespor'u 3-0 Geçti
3
Neslihan Yiğit Arın'dan Paris 2024'te İlk Galibiyet
4
İtalya'da Icardi krizi: Bonservisi dahi belli oldu
5
Real Madrid-Barcelona Süper Kupa Final maçını şifresiz veren kanallar listesi: 2024 Barça Real maçı canlı yayın nereden izlenir? Arda sahada!
6
Fenerbahçe'den Transfer Bombası: Diego Carlos İstanbul'a Geldi
7
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Haftası Başladı: Kıran Kırana Mücadeleler

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı