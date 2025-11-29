Atila Gerin: Galibiyeti Murat Başkan'a Armağan Ediyoruz — Eyüpspor 2-1 Gaziantep

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Atila Gerin, Gaziantep FK galibiyetini cezaevindeki Murat başkana armağan ettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 20:16
Atila Gerin: Galibiyeti Murat Başkan'a Armağan Ediyoruz — Eyüpspor 2-1 Gaziantep

Atila Gerin: Galibiyeti Murat Başkan'a Armağan Ediyoruz

Trendyol Süper Lig 14. hafta | Eyüpspor deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Atila Gerin, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında alınan 2-1'lik galibiyet sonrası duygularını paylaştı. Gerin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın zor bir süreçten geçtiğini vurguladı.

Gerin, "Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Başkanımız cezaevinde, iddianameyi bekliyor. Biz Türk adaletine güveniyoruz. Şahsım olarak 4 yıldır yanındayım. Şakasını yaptırmadığı konularda böyle bir şey başına geldi. Bu galibiyeti Murat başkana armağan ediyoruz. İnşallah bu zorlu süreçten çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Maç değerlendirmesinde Gerin, rakibin güçlü bir ekip olduğunu belirterek, "11 maçta 22 puan almış, sadece içeride kolay kolay mağlubiyeti olmayan, Burak hoca ile ivme yakalamış Gaziantep’e karşı kazandık. Bu şehirden puan almak kolay değil." dedi.

Gerin, takımının maç içindeki performansına ilişkin, "Tesislerde her detayı değerlendirerek çalıştık. Oyuncularımız inanılmaz mücadele ettiler. Daha sonra da net pozisyonlar bulduk, farka da gidebilirdik. Bu 3 puan inşallah bizim için çok önemliydi. Oynadığımız oyunların karşılığı almamızın sevincini yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

EYÜPSPOR YARDIMCI ANTRENÖRÜ ATİLA GERİN, 2-1 KAZANDIKLARI GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ...

EYÜPSPOR YARDIMCI ANTRENÖRÜ ATİLA GERİN, 2-1 KAZANDIKLARI GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ ARDINDAN, "ZOR BİR SÜREÇTE ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK, BU GALİBİYETİ MURAT BAŞKANA ARMAĞAN EDİYORUZ" DEDİ.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserispor U19, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yenip 3 Puanla Döndü
2
Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 1-1 Ümraniyespor
3
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Devamını Getireceğiz'
4
Kasımpaşa, Samsunspor'la Deplasmanda Karşılaşacak
5
Kayserispor İlk Deplasman Galibiyetini Aldı
6
Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa 0-0 RAMS Başakşehir — 14. Hafta
7
Yeni Malatyaspor Sahaya Çıkmıyor: Bahis Soruşturması ve Sakatlıklar Sezonu Kapattı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?