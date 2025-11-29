Atila Gerin: Galibiyeti Murat Başkan'a Armağan Ediyoruz — Eyüpspor 2-1 Gaziantep

Atila Gerin: Galibiyeti Murat Başkan'a Armağan Ediyoruz

Trendyol Süper Lig 14. hafta | Eyüpspor deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Atila Gerin, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında alınan 2-1'lik galibiyet sonrası duygularını paylaştı. Gerin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın zor bir süreçten geçtiğini vurguladı.

Gerin, "Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Başkanımız cezaevinde, iddianameyi bekliyor. Biz Türk adaletine güveniyoruz. Şahsım olarak 4 yıldır yanındayım. Şakasını yaptırmadığı konularda böyle bir şey başına geldi. Bu galibiyeti Murat başkana armağan ediyoruz. İnşallah bu zorlu süreçten çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Maç değerlendirmesinde Gerin, rakibin güçlü bir ekip olduğunu belirterek, "11 maçta 22 puan almış, sadece içeride kolay kolay mağlubiyeti olmayan, Burak hoca ile ivme yakalamış Gaziantep’e karşı kazandık. Bu şehirden puan almak kolay değil." dedi.

Gerin, takımının maç içindeki performansına ilişkin, "Tesislerde her detayı değerlendirerek çalıştık. Oyuncularımız inanılmaz mücadele ettiler. Daha sonra da net pozisyonlar bulduk, farka da gidebilirdik. Bu 3 puan inşallah bizim için çok önemliydi. Oynadığımız oyunların karşılığı almamızın sevincini yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

