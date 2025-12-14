DOLAR
Atılay Canel: 'Bu Sene Ligde Kalacağımızı Düşünüyorum' - Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Kocaelispor ile 1-1 biten maç sonrası takımın istekli olduğunu vurgulayıp bu sezon ligde kalacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:21
Maç sonu değerlendirmeler ve hedefler

Trendyol Süper Lig’in 16. hafta maçında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Sorumlu Atılay Canel karşılaşmayı değerlendirdi.

Canel, oyuna istekli başladıklarını belirterek, 'İstediğimiz gibi oyunu kontrol altına aldık. Rakibin 16. dakikada iki direk arasında gidip gelen şutu vardı. Bizim 2-3 yüzde 100 pozisyonumuz vardı' dedi. İkinci yarıya da iyi başladıklarını söyleyen Canel, '65’te bulduğumuz golle öne geçtik. 90+3’te yediğimiz golle beraberlikle gidiyoruz. Galip götürdüğümüz maçta berabere kalmak bizim için üzücü. Futbolcu kardeşlerim sahada iyi mücadele etti, hepsine teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Buralardan kurtulmak istiyoruz

Son haftalardaki mücadeleye dikkat çeken Canel, 'Son 2 haftaya baktığımızda; Kocaeli maçında daha istekliydi. Buralardan kurtulmak, yukarı çıkmak istiyoruz' şeklinde konuştu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruya ise Canel, 'Transfer konusunda; bunu yönetimimiz ve teknik ekibimizle birlikte planlama yapılıyor. Bu sene ligde kalacağımızı düşünüyorum' diyerek yanıt verdi.

