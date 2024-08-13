Atilla Karaoğlan UEFA Konferans Ligi Maçında Görev Alacak

Atilla Karaoğlan UEFA'da Şansını Deneyecek

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, 2023 yılı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında görev alacak. Bu önemli karşılaşma, Kazakistan'ın Astana ile Romanya'nın Corvinul takımları arasında oynanacak.

Maç Detayları

Almatı şehrindeki Almaty Ortalyk Stadı'nda gerçekleşecek olan bu mücadele, yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Atilla Karaoğlan maçın hakemi olacak ve yanında Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yardımcı hakemleri bulunacak.

Diğer Hakemler

Karşılaşmanın diğer hakem kadrosu da şu şekilde belirlenmiştir: Çağdaş Altay dördüncü hakem, Erkan Engin VAR ve Onur Özütoprak AVAR olarak görev yapacak.