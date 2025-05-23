Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi Start Seremonisi Gerçekleştirildi

Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi Start Seremonisi Düzenlendi

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi için start seremonisi gerçekleştirildi.

Dikkat Çeken Etkinlik

Etkinlik, Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi önünde düzenlendi. Katılımcılar ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan seremonide, yarışacak pilotlar, seremoni startının ardından seyircileri selamlayarak şehir turu attı.

Önemli Bir Anma

Bu yıl düzenlenen rallinin, geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybeden eski sporcu ve yönetici Ömer Tolon’un anısına ithaf edildiği belirtildi.

Yarış Hakkında Bilgiler

Sezonun üçüncü rallisine toplamda 59 otomobil ve 118 sporcu katılacak. 9 özel etap içeren organizasyonun toplam uzunluğu 493 kilometre olarak belirlendi. Yarış, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nun önünde 25 Mayıs Pazar günü, Aloft Bursa Hotel önündeki finiş podyumunda sona erecek.

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nin start seremonisi yapıldı.

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nin start seremonisi yapıldı.