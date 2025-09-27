Atletico Madrid 5-2 Real Madrid: Madrid Derbisinde Şok Sonuç

LaLiga 7. haftasında Atletico Madrid, Madrid derbisinde Real Madrid'i 5-2 mağlup etti. Arda Güler gol attı; Real ligde sezonun ilk yenilgisini aldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:09
Atletico Madrid: 5 - Real Madrid: 2

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 7. haftasındaki Madrid derbisinde Atletico Madrid, konuk ettiği Real Madrid'i 5-2 mağlup etti.

Haftaya lider giren Real Madrid, deplasmanda 14. dakikada Robin Le Normand'un golüyle 1-0 geriye düştü. 25. dakikada milli futbolcu Arda Güler'in derinlemesine uzun pasını gole çeviren Kylian Mbappe, skoru eşitledi.

36. dakikada Arda Güler'in golüyle Real Madrid 2-1 öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında, 45+3'te Alexander Sörloth skoru yeniden eşitleyerek devreye 2-2 ile girilmesini sağladı.

İkinci yarıda Atletico Madrid öne geçti: 51. dakikada Julian Alvarez penaltıdan, 64. dakikada ise bir kez daha fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın son düdüğüne eklenen dakikada, 90+3'te Antoine Griezmann skoru belirleyerek maçı 5-2 yaptı.

LaLiga'ya 6'da 6 galibiyetle 18 puan ile başlayan Real Madrid, 7. haftada ligde sezonun ilk yenilgisini aldı. Atletico Madrid ise bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti.

