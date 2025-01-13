Atletico Madrid, LaLiga'da Zirvede: 8. Galibiyetini Aldı

Atletico Madrid, LaLiga'da Zirveye Yerleşti

Atletico Madrid, Osasuna'yı 1-0 mağlup ederek LaLiga'da üst üste 8. galibiyetini alarak zirveye yerleşti. Bu galibiyetle birlikte Atletico Madrid, 44 puanla lider konuma yükselirken, Real Madrid 43, Barcelona 38 ve Athletic Bilbao 36 puanla peşinde yer aldı.

Getafe'den Değerlendirme

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın forma giydiği Getafe, deplasmanda Las Palmas'ı 2-1 mağlup etti. Bertuğ, maçta 63 dakika görev aldı. Öte yandan, Barcelona ve Real Madrid Süper Kupa mücadeleleri nedeniyle ligde bu haftayı maç yapmadan geçti.

Napoli, Serie A'da Zirvede

Serie A'da lider Napoli, Hellas Verona'yı 2-0 mağlup ederek art arda 5. galibiyetini aldı. Lorenzo Montipo'nun kendi kalesine attığı gol ve Zambo Anguissa'nın golleri ile kazanılan bu maç, Napoli'nin puanını 47'ye çıkardı. Napoli, 20. haftayı 47 puanla lider kapattı.

Inter ve Juventus'un Performansı

Son şampiyon Inter, Venezia'yı 1-0 mağlup ederek 6. galibiyetini elde etti. Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi. Juventus ise Torino karşısında 1-1 berabere kalarak son 7 maçında 6. beraberliğini aldı.

Bundesliga'da Bayern Münih Liderliği Sürdürüyor

Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı Harry Kane'in penaltı golüyle 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Bayer Leverkusen de Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek 6. galibiyetine ulaştı. Bayern Münih 39 puanla liderliğini korurken, Leverkusen 35 puanda bulunuyor.

PSG Üst Üste Galibiyet Peşinde

Ligue 1'de lider PSG, sahasında Saint-Etienne'i 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Olimpik Marsilya, deplasmanda Rennes'i 2-1 mağlup ederken, Monaco, Nantes ile 2-2 berabere kaldı. PSG, 17 hafta sonunda 43 puanla liderliğini sürdürüyor.