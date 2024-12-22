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Atletizmde Kadın Liderler İçin Yeni Komisyon Kuruldu

Türkiye Atletizm Federasyonu, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefiyle yeni bir komisyon kurdu ve başkanlık görevine Prof. Dr. Canan Koca Arıtan atandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 22:49
Atletizmde Kadın Liderler İçin Yeni Komisyon Kuruldu

Atletizmde Kadın Liderlerin Gelişimi İçin Önemli Adım

Türkiye Atletizm Federasyonu, sporda kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla tarihi bir adım atarak "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Atletizmde Kadın Liderler Gelişimi Komisyonu"nu kurdu.

Komisyonun Amaçları ve Yönetimi

Federasyonun yaptığı açıklamada, bu kararın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10'uncu maddesi, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Federasyonları yasasının 38'inci maddesi ile Dünya Atletizm Birliği'nin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik almış olduğu kararlarla uyumlu olarak alındığı vurgulandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu'nun toplantısında alınan karar doğrultusunda kurulan komisyon, Prof. Dr. Canan Koca Arıtan tarafından yönetilecek. Komisyonun başkanlığına getirilen Arıtan, bu alanda önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.

Bu ölçekli gelişim adımları, sporda kadınların liderlik pozisyonlarında yer almasının desteklenmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır.

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