Beşiktaş, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antrenmanın Detayları

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı öncesinde bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışma, ağırlıklı olarak kondisyon ve taktik odaklıydı. Idman, ısınma koşuları ve pas çalışması ile başlayıp, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 16. HAFTASINDA DEPLASMANDA TRABZONSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.