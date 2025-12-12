DOLAR
Beşiktaş, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanla sürdürdü.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:33
Antrenmanın Detayları

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı öncesinde bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışma, ağırlıklı olarak kondisyon ve taktik odaklıydı. Idman, ısınma koşuları ve pas çalışması ile başlayıp, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

