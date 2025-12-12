Dursun Özbek’ten Hacıosmanoğlu’na Sert Tepki: ‘Beni kuzu gibi dinlediler’ Diyemezsin

Dursun Özbek’ten Hacıosmanoğlu’nun Sözlerine Sert Yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park’ta düzenlediği basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun son açıklamalarını ve federasyonla yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Federasyona tepki ve sevgi iklimi vurgusu

Özbek, Hacıosmanoğlu’nun geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı basın toplantısındaki söylemlerini protesto ettiklerini belirterek, geçmiş üç yılda benzer saldırıların sürdüğünü ifade etti. Özbek, özellikle şunları söyledi:

Hiçbir zaman sahadan çekilerek olmaz. Son 3 senede benzer şekilde geliyor. Bu sezon katılmalar da oldu. Böyle bir şey var mı? Galatasaray ile ilgili yaptığı yorumun muhatabı federasyon başkanı. Hocasına tek laf ettiği kulüp, Galatasaray. Konuşan yöneticisine en üst seviyeden cezayı basıyor. Sabırlı bir şeyin peşinde koşuyoruz. Bütün olaylarda sevgi iklimini öne çıkardım. Demek ki sayın başkan, benim bu tavrımı yanlış anlamış. Bütün bir gayret sarf ediyorum aynı seviyeye gelmemek için. Türk futbolunu yöneten kişilerin seviyelerini koruma zorunluluğu var. Bugünkü haberlere baktığımız zaman ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi biliyoruz.

Icardi hakkında net mesaj

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili soruya Özbek, Icardi’nin kulüp için önemini vurgulayarak yanıt verdi:

Icardi ile Galatasaray’ın ne problemi olabilir. Icardi bizim en önemli oyuncularımızdan biri. Galatasaray’a son 3 senede verdiği hizmeti kim inkar edebilir. Kendisi çok önemli sakatlık dönemi geçirdi. Yaklaşık 1 seneye yakındır iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor. Sembol olmuş bir isim. Galatasaray’ın ikon futbolcuları arasında yer almış bir isim. Galatasaray yönetimini bu kadar vefasız göstermek için kimin işine geliyor. Dört bir taraftan yaylım ateşindeyiz. Galatasaray’ı geldiği seviyeden aşağıya çekmek için elinden geleni yapıyorlar. Bunların hiçbiri bizi etkilemez. Biz proje yapıyoruz, arkamızdan diğer kulüpler geliyor. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye’nin en büyük kulübü olarak bu öncülükten de gurur duyuyor. Hiç kimse Galatasaray’ı bozamaz. Herkes haber yaparken de haddini bilsin. Galatasaray tek yumruktur. Bugün buna daha çok ihtiyacı vardır. Son 3 senede benzer olaylardan geçtik. Hiç kimse merek etmesin. Galatasaray koyduğu hedefe ulaşacaktır. Taraftarını da sezon sonunda memnun edecektir.

Hakem hataları ve federasyon sunumu

Özbek, federasyonla yaptıkları toplantıda 8 haftalık bir sunum hazırladıklarını, pozisyonları gösterdiklerini belirtti ve Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

Başkan da oradaydı, onlara izlettik. Orada Fenerbahçe’nin hakkı yendi, yenmedi konuşulmadı. Pozisyonları konuştuk. Yaptığı basın toplantısında ’Galatasaray’ın sonucuna teshir edecek bir husus yok. Aslında Fenerbahçe’nin hakkı yenmiştir’ gibi bir açıklama yapıyor. Hakem hatalarını konuşmak için penaltı pozisyonu olması gerekmez. Kendisi ’Fenerbahçe’nin hakkı yenmiştir’ diyor. Sen kendi futbol bilginle öyle yorumladın. Herk iki halde de bu maçı yönetecek kişinin ceza alması gerekmez mi? Niye vermedin? Sen hep söylüyorsun, ’Kapımız açık’ diye. Böyle bir hukuk anlayışı olmaz. Fenerbahçe’nin de Galatasaray’ın da hakkı yenmişse geçmişte yaptığın uygulamaların benzerini yapmak zorundasın.

Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol için de Özbek, ‘‘Yasin Kol’un performansına bağlı olarak onun muhatabı federasyon. Adalet terazinde tutuyorsanız, akşam kafanızı yatağa koyduğunuz zaman bunu düşünmeniz lazım. Bir düşünün’’ değerlendirmesini yaptı.

Basın toplantısına ve üsluba tepki

Hacıosmanoğlu’nun uçaktan iner inmez basın toplantısı yapmasını eleştiren Özbek, ana hedefin Galatasaray olduğunu savundu:

Gerçekten hayretler içerisinde kaldım. Uçaktan iner, inmez basın toplantısı yapıyorsun. Basın toplantısında ana hedef Galatasaray. Sayın başkan Galatasaray kim? Nedir bu Galatasaray’a karşı tutumunuz. Hiç kimse merek etmesin. Aynı senaryoyu filmi daha önce gördük. Bu sene de Galatasaray bunun üstesinden gelecektir.

Dava ve ’kuzu gibi dinlediler’ sözleri

Özbek, Hacıosmanoğlu’na daha önce açtığı dava hakkında da konuştu ve tehdit iddialarına vurgu yaptı:

Geçmişte sayın başkan bir televizyondaki konuşmasında şansımı tehdit etti. Mahkeme açıldı. Bu mahkemeyi sonuna kadar götüreceğiz. Aslında evvelki gün yaptığı konuşmada da tehdit var. Ne demek ’Kuzu gibi dinlediler’. Seviyeyi aşağıya çekmemek için kelimeleri seçerek kullanıyorum. Fakat bir yere kadar. Galatasaray Spor Kulübü başkanı ve başkan vekiline ’Beni kuzu gibi dinlediler’ diyemezsin. Senin haddinde böyle bir şey yok. Kendini ne zannediyorsun? Geçmişte tehdit, bugün tehdit.. Sportif faaliyet içerisinde miyiz başkan, başka bir mecrada mı yönetiyoruz? Sayın başkanın öz eleştiri yapması lazım. Aklı selim bir şekilde bunları gözden geçirmesi lazım. Kim köpek, kim değneksiz geziyor? Çık açıkla. Bu jargondan, bu tarzdan sayın başkanın vazgeçmesi lazım. Ağabeyi olarak söylüyorum. Bu tarz, yönetme kabiliyetini zedeler. O jargonun daniskasını biz de biliyoruz ama futbol ailesine zarar vereceğini düşünüyorum. Bir ağabey tavsiyesi, bu tip konuşmalardan vazgeçin. Türk futboluna hiç fayda getirmez.

Kavganın sonlandırılması çağrısı

Başkan, federasyonla süren kavganın sonlandırılması gerektiğini vurguladı:

Öyle gözüküyor ki bu kavgayı devam ettireceğiz. Gölümden geçen bu kavganın sonlanması. Şöyle bir durum aldım, ’Eğer başkan bir şey derse aramızda konuştuğumuz şeyleri ertesi gün ifade ederim’. Sakın ha. Artık bu iş burada kalsın, esas işimize dönelim. Kimsenin ne söyleyeceğinden değil, hodri meydan. Esas işimizden uzaklaşıyoruz. Yarın bizi bu yaptığımız kavgalardan dolayı kamuoyu yargılayacak. Futbolu yönetiyorsunuz, adalete geri dön. Ben bu işin burada kalmasını istiyorum. Bunun daha tırmandırmanın Türk futboluna zerre kadar faydası olmayacaktır. Böyle mesajlarla, böyle haberlerle hiçbir yere varamayız.

Basın mensuplarına yönelik güvenlik müdahalesi

Stat girişinde yaşanan güvenlik müdahalesine de değinen Özbek, basın mensuplarına yönelik hareketten üzüntü duyduğunu ve gerekenin yapılacağını söyledi:

Son derece üzüldüm. Gerekeni yapacağımı arkadaşıma ifade ettim. Arzu ettiğim bir şey değil. Bizim tarzımız değil. Kimse kusura bakmasın. Bizim gerekeni yapacağımızdan da emin olabilirsiniz. Çünkü siz bizlerle berabere Galatasaray’ı haber yapan, bizim size söylediklerimizi Galatasaray sevdalılarına söyleyen kişilersiniz. Siz bizim iş ortağımızsınız. Böyle bir tavır olabilir mi? Lütfen kusura bakmayın.

