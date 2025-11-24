Atlı Ciritte 2025 Finalin İptaline Sert Tepki

Türkiye Atlı Cirit Kulüpler Birliği Başkanı Dr. Uğur Karcıoğlu, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Atlı Cirit Final Müsabakalarının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Federasyon süreci ve finalistler

Federasyon ülke genelinde önce il müsabakaları yaptı, ardından çeyrek ve yarı final müsabakaları gerçekleştirildi. Sonuçta ülke genelinde en başarılı dört takım finale kaldı: Erzurum Aziziye Şengel Atlı Spor Kulübü, Erzurum Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü, Uşak Efebey Turizm Atlı Spor Kulübü ve Uşak Ürünköy Atlı Spor Kulübü. Müsabakalar devam ederken federasyondan iptal kararı geldi.

Karcıoğlu'nun tepkisi

"Onların emeği neden yok sayıldı?"

Türkiye Atlı Cirit Kulüpler Birliği Başkanı Dr. Uğur Karcıoğlu, bu duruma tepki göstererek, "Bir final düşünün. Bir yıl boyunca alın teri döken, yağmurda çamurda çalışan, atıyla birlikte sahaya yüreğini koyan sporcular Şengal Atlı, Ürünköy Atlı, Efe Bey Atlı ve Şah Dadaş Atlı Her biri finale kalmak için ter döktü, emek verdi, hak etti. Ama ne oldu? Bir maçta yaşanan olumsuzluk yüzünden, koca final turnuvası bir kalemde silindi. Bakın haklı haksız davası görmüyorum. O yetkililerin işidir. Araştırsınlar haksız kimse evet cezasını çeksin hakemlerse haksız onlar çekmeli bir kulüp ise hatalı o çekmeli eğer kulüp içerisinde bir sporcu ise hatalı o cezasını çekmeli. Peki ya diğer kulüpler? Diğer sporcular hatta vücutlarından kan damlayan atlar. Peki soruyorum: Onların emeği neden yok sayıldı? Bir yıllık çalışmalar, hazırlıklar, masraflar, hayaller Bir karar ile çöpe mi gitmeliydi? Adalet, cezayı suçluya verir. Adalet, emek sahibini korur. Adalet, "bir maçta olay çıktı" diye hiçbir suçu olmayan takımların hakkını gasbetmez. Bugün haksızlığa uğrayan sadece suçu olmayan takımlar değil. Atlı cirit kültürüne gönül veren herkes, emek veren tüm sporcular, bu sporu geleceğe taşımaya çalışan tüm kulüplerdir. At üstünde büyüyen bu kültür adaletle yaşar; Bugün susarsak, yarın emek kelimesinin hiçbir anlamı kalmaz".

