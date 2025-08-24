Aurora Gaming, EWC Counter-Strike 2'de Dünya İkincisi

Aurora Gaming, EWC Counter-Strike 2'de dünya ikincisi oldu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Espor Dünya Kupası (EWC) Counter-Strike 2 kategorisinde Aurora Gaming turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Takım Kadrosu

Engin Küpeli, İsmailcan Dörtkardeş, Özgür Eker, Ali Haydar Yalçın ve Samet Köklüden oluşan kadro, turnuva boyunca dikkat çekici performans sergiledi.

Yarı Final

Aurora Gaming, dün yarı finalde ev sahibi Team Falcons'ı 2-0 mağlup etti. Maç skorları 13-9 ve 13-11 olarak kaydedildi.

Final

Finalde Moğolistan temsilcisi The Mongolz ile karşılaşan Aurora Gaming, maçı 0-3 (14-16, 9-13, 4-13) kaybederek turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamladı.

Aurora Gaming, Suudi Arabistan'da düzenlenen Espor Dünya Kupası'nda (EWC) Counter-Strike 2 kategorisinde ikinci oldu.