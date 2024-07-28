AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası Kocaeli'de Gerçekleşti

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası Kocaeli’de Başladı

Otomobil sporları tutkunları için büyük bir heyecan yaratan AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, Kocaeli’nin ünlü Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleşti. Bu organizasyon, Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlendi.

Yarışların Detayları

2024 sezonunun açılışında, Maxi ve Süper Grup kategorilerinde toplamda 8 sporcu kıyasıya yarıştı. Bugün düzenlenen ikinci yarışların ardından, Maxi Grup’ta podyumu İbrahim Okyay kazandı. Zekai Özen ikinci, Gökhan Kellecioğlu ise üçüncü olarak tamamladı.

Süper Grup’un İlk Üçü

Süper Grup’ta ise birinciliği Metin Çalışkan elde ederken, Berkay Akça ikinci, Aydın Uluç üçüncü oldu. Yarışlar, büyük bir çekişmeye sahne olurken, sporcuların performansları da dikkat çekti.

Ödül Töreni

Yarışların ardından gerçekleştirilen ödül töreni, katılımcılara büyük bir coşku yaşattı. Her iki kategorideki kazananlar, başarılarını ödüllerle taçlandırdı.