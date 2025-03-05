Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Kuraları Ankara'da Çekildi

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Kuraları Çekildi

Ankara'da gerçekleştirilen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü ev sahipliğinde yapıldı. Ulusal liglerinde şampiyonluk yaşamış sekiz takımın mücadele edeceği bu prestijli organizasyonda gruplar, Ankara'daki bir otelde çekilen kura ile belirlendi.

Kura Çekimi Detayları

Kura çekimini, Alves Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan ve Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz birlikte gerçekleştirdi. Kura çekimine Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü Başkanı Hikmet Alabıcak ve takımın teknik direktörü Rahmi Özcan da katıldı.

A Grubu Mücadeleleri

Ev sahibi Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, A Grubu'nda AFC Tiflis (Gürcistan), FSV Mainz 05 (Almanya) ve Fundacion Real Betis (İspanya) ile eşleşti. B Grubu'nda ise son şampiyon Wisla Krakow (Polonya) ve diğer önemli takımlarla birlikte mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi Tarihleri

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından düzenlenen organizasyonda karşılaşmalar, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Daha önce düzenlenen organizasyonlardan dörtünde Türk kulüpleri şampiyonluk yaşadı.

Widlak’tan Türkiye’ye Övgü

EAFF Başkanı Mateusz Widlak, kura çekimi öncesinde Türkiye'deki ampute futbol üzerindeki etkisini vurgulayarak, "Türkiye, ampute futbolun bu noktaya gelmesinde büyük rol oynuyor. Başarıların ardında büyük emek var," dedi.

Alabıcak ve Özcan'dan Açıklamalar

Hikmet Alabıcak, Türk kulüplerinin ampute futboldaki yüksek başarısını dile getirdi ve bu yıl şampiyon olma hedeflerini açıkladı. Rahmi Özcan ise, "Bu yıl, dört kupanın da peşindeyiz," ifadesini kullandı.

Katılımcılar

Kura çekimi törenine Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ile Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü oyuncuları da katıldı.

Ankara'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi yapıldı.

Ankara'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi yapıldı.