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Avrupa Futgolf Şampiyonası Antalya'da Start Aldı

20 ülkeden 500 sporcunun katıldığı Avrupa Futgolf Şampiyonası, Antalya'da başladı. Turnuva, futbol ve golf tutkunlarını bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:09
Avrupa Futgolf Şampiyonası Antalya'da Start Aldı

Avrupa Futgolf Şampiyonası Antalya'da Başladı

Antalya, Avrupa Futgolf Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor! Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ve Uluslararası Futgolf Federasyonu (FIFG) tarafından Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen bu büyük organizasyona 20 ülkeden 500 sporcu katılıyor.

Kategoriler ve Türkiye'nin Mücadelesi

Turnuva, erkek, senyör ve kadın kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Türkiye, erkeklerde 16, senyörlerde 11 ve kadınlarda 7 oyuncu ile mücadele edecek. Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Güvenir, Türkiye karmasının bu şampiyonada başarılı olacağına inanıyor.

Futgolf Nedir?

Güvenir, futgolfün futbol topunun golf sahasında golf kuralları doğrultusunda oynandığını belirterek, bu spor dalının futbol ve golfün birleşiminden oluştuğunu vurguladı.

Şampiyona Takvimi

Turnuvanın grup maçları yarın tamamlanacak. Çeyrek final 11 Aralık, yarı final 12 Aralık, ve final maçı ise 13 Aralık'ta oynanacak. Antalya'da bu denli önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

Güvenir, Avrupa'nın önemli futgolf oyuncularının Türkiye'de ve Antalya'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Avrupa Futgolf Şampiyonası, 20 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı. Futgolf...

Avrupa Futgolf Şampiyonası, 20 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı. Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ve Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Belek Turizm Merkezi'nde organize ettiği şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya takımları mücadele edecek.

Avrupa Futgolf Şampiyonası, 20 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı. Futgolf...

Avrupa Futgolf Şampiyonası, 20 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı. Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ve Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Belek Turizm Merkezi'nde organize ettiği şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya takımları mücadele edecek.

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