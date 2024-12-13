Avrupa Futgolf Şampiyonası Sonuçlandı: Slovakya ve Fransa Şampiyon Oldu

Avrupa Futgolf Şampiyonası Antalya'da Tamamlandı

Antalya'da düzenlenen Avrupa Futgolf Şampiyonası, final müsabakalarının ardından sona erdi. Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ve Uluslararası Futgolf Federasyonu (FIFG) iş birliğiyle Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, 20 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Erkeklerde Slovakya, Kadınlarda ve Senyörlerde Fransa Zirvede

Şampiyonada erkek kategorisinde Slovakya birinci olurken, İspanya ikinci, Fransa ise üçüncü sırayı elde etti. Senyör kategorisinde, Fransa ilk sırayı alarak şampiyonu olurken, Macaristan ikinci ve Norveç üçüncü olarak organizasyonu tamamladı. Kadınlarda ise Fransa birinci, İspanya ikinci ve Hollanda üçüncü oldu.

Türkiye, şampiyonayı erkeklerde 8, senyörlerde 10 ve kadınlarda 6 sırada tamamladı.

Kupa Töreniyle Dereceye Giren Takımlara Ödüller Verildi

Yarışmanın sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi. Bu yılki şampiyona, katılımcılar ve spor severler için unutulmaz bir deneyim sundu.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ile Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği ve 20 ülkeden 500 sporcunun mücadele verdiği Avrupa Futgolf Şampiyonası yapılan final müsabakalarıyla sona erdi.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ile Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği ve 20 ülkeden 500 sporcunun mücadele verdiği Avrupa Futgolf Şampiyonası yapılan final müsabakalarıyla sona erdi.