Avrupa Gençler ve Türkiye Şampiyonu Elifnaz Köseoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyespor’da

Avrupa Gençler ve Türkiye Taekwondo Şampiyonu Elifnaz Köseoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu oldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:59
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:59
Avrupa Gençler ve Türkiye Şampiyonu Elifnaz Köseoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyespor’da

Avrupa Gençler ve Türkiye Şampiyonu Elifnaz Köseoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyespor’da

Avrupa Gençler ve Türkiye Taekwondo Şampiyonu Elifnaz Köseoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün sporcusu oldu.

Ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından söz ettiren genç sporcu Elifnaz Köseoğlu, kariyerine Aydın Büyükşehir Belediyespor çatısı altında devam edecek.

Kulüp açıklaması

"Uluslararası spor yolculuğunda Elifnaz Köseoğlu’na destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemize madalyalar kazandırmış, disiplinli çalışması ve başarılarıyla örnek olan bir sporcu ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz"

AVRUPA GENÇLER VE TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONU ELİFNAZ KÖSEOĞLU, AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR...

AVRUPA GENÇLER VE TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONU ELİFNAZ KÖSEOĞLU, AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ'NÜN SPORCUSU OLDU.

AVRUPA GENÇLER VE TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONU ELİFNAZ KÖSEOĞLU, AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Gençler ve Türkiye Şampiyonu Elifnaz Köseoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyespor’da
2
Erzurum GSİM 2025’te 540 Milyonluk Yatırımla Türkiye Birincisi
3
Antalyaspor'dan Kapaklı İbni Sina İlkokulu'na Polar ve Atkı Desteği
4
Çorum FK'den Transfer Atağı: Burak Çoban, Sinan Osmanoğlu ve Ibrahim Zubairu
5
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın Annesi Işıl Kafkas Uğurlandı
6
Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu Namağlup Kayseri Şampiyonu
7
Sarıgöl'de ilkokullara spor malzemesi desteği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları