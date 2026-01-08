Avrupa Gençler ve Türkiye Şampiyonu Elifnaz Köseoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyespor’da

Avrupa Gençler ve Türkiye Taekwondo Şampiyonu Elifnaz Köseoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün sporcusu oldu.

Ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından söz ettiren genç sporcu Elifnaz Köseoğlu, kariyerine Aydın Büyükşehir Belediyespor çatısı altında devam edecek.

Kulüp açıklaması

"Uluslararası spor yolculuğunda Elifnaz Köseoğlu’na destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemize madalyalar kazandırmış, disiplinli çalışması ve başarılarıyla örnek olan bir sporcu ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz"

AVRUPA GENÇLER VE TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONU ELİFNAZ KÖSEOĞLU, AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ'NÜN SPORCUSU OLDU.