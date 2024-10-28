Avrupa Halter Şampiyonası'nda Milli Sporcuların Başarısı

Milli Haltercilerin Madalya Gururu

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda, milli sporcular Kaan Kahriman ve Engin Kara, elde ettikleri başarılarla dikkatleri üzerine çekti. Kaan Kahriman, 67 kiloda mücadele ederek 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olurken, Engin Kara 2 gümüş madalyayla Avrupa ikincisi oldu.

Kaan Kahriman'ın Açıklamaları

Şampiyonanın ardından konuşan Kaan Kahriman, "Bu benim ikinci Avrupa şampiyonluğum. Yoğun bir kamp çalışması sonrasında 3 altın madalya kazandım. İstiklal Marşı'mızın bir kez daha okunması benim için çok gurur verici. Madalyalarımı öncelikle TUSAŞ'taki şehitlerimize, sonra aileme ve tüm Türk halkına armağan ediyorum," ifadelerini kullandı.

Kaan, Silkmedeki kaldırışında madalyayı garantileyince diğer denemelere gerek duymadığını belirtti. Yeni hedefinin aynı zamanda bir ay sonra Bahreyn'de yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası'nda da şampiyonluk elde etmek olduğunu ifade etti: "Bütün antrenmanlarım 2028 Los Angeles Olimpiyatları için devam ediyor." Kaan ayrıca, Engin Kara'nın elde ettiği başarıda da kendisinin etkisi olduğunu şu şekilde dile getirdi: "Varşova'yı Türk bayrağıyla donattık."

Engin Kara'nın Düşünceleri

Engin Kara da Avrupa ikincisi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Madalyalarımı tüm Türkiye'ye, özellikle şehitlerimize armağan ediyorum. Bu benim için iyi bir başlangıç. Seneye inşallah daha fazlasını başaracağım," açıklamasında bulundu.

Engin, Kaan Kahriman ile birlikte kampta çalıştıklarını vurgulayarak, "Varşova'da Türk bayrağı dalgalandırmak harikaydı. İstiklal Marşı'mızı bir kez daha dinletmek de çok özeldi," şeklinde konuştu.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Kaan Kahriman (sağda) ile 2 gümüş madalya alan Engin Kara (solda), elde ettikleri başarının gururunu yaşıyor. Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda genç erkekler 67 kiloda mücadele eden milli sporculardan Kaan Kahriman 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu, Engin Kara da 2 gümüşle Avrupa ikincisi oldu.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Kaan Kahriman (sağda) ile 2 gümüş madalya alan Engin Kara (solda), elde ettikleri başarının gururunu yaşıyor. Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda genç erkekler 67 kiloda mücadele eden milli sporculardan Kaan Kahriman 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu, Engin Kara da 2 gümüşle Avrupa ikincisi oldu.