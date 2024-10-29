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Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'yı Farklı Geçti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:50
Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'yı Farklı Geçti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Heyecan Dolu Bir Maç

Bu hafta THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile mücadele etti. Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 84-82'lik skorla kazanarak, ligi 4. galibiyetine taşırken, Maccabi Playtika ise 4. yenilgisini aldı.

Maçın Oynandığı Yer Değişti

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan maç, Avrupa Ligi yönetimi tarafından güvenlik gerekçeleriyle Litvanya'nın Kaunas şehrinde oynandı.

Karşılaşmanın Raporu

Maccabi Playtika, maça hızlı bir başlangıç yaparak ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı. İkinci çeyrek de yine İsrail ekibinin üstünlüğü ile geçti ve soyunma odasına 40-38 önde girdi.

Üçüncü çeyrek boyunca Maccabi Playtika, dış şutlarla etkili bir oyun sergileyerek 27. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 46-57. İsrail ekibi, final periyoduna 9 sayılık avantajla girdi: 58-67.

Son Çeyrekte Dramatik Anlar

Fenerbahçe Beko, son çeyrekte Nigel Hayes-Davis'in etkili oyunuyla maça ortak olmaya çalıştı. Tarık Biberovic’in 3 sayılık basketiyle 36. dakikada öne geçmeyi başardılar: 77-76. Son bölümde daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, rakibinin son hücumunu başarılı bir şekilde savunarak sahadan 84-82 galip ayrıldı.

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