Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası: Milli Atıcılar Finale Yükselemedi

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcılar, 10 metre havalı tabanca kategorisinde finale çıkamadı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 18:49
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası: Milli Atıcılar Finale Yükselemedi

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası Devam Ediyor

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası kapsamında, erkekler 10 metre havalı tabanca müsabakaları heyecanla devam etti. Ancak, Türkiye temsil eden milli atıcılarımız, finale yükselmeyi başaramadı.

Milli Atıcıların Performansı

Müsabakalara katılan milli sporcularımız, Yusuf Dikeç (577 puan) 16'ncı, Buğra Selimzade (577 puan) 19'uncu, Mustafa İnan (575 puan) 22'nci, İsmail Keleş (572 puan) 34'üncü ve Adnan Efe Uçar (569 puan) 50. sırada yer aldılar.

Milli takımımız, Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade ve İsmail Keleş'ten oluşan ekipleriyle, toplamda 1726 puan alarak dördüncü olarak yarışmayı tamamladı.

Müsabakaların Sonlanması

Şampiyonada mücadeleler, 12 Mart Çarşamba günü itibarıyla sona erecek. Türkiye'nin atıcılık temsilcileri, gelecek organizasyonlarda daha iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.

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