Avrupa Kulüplerinden Ramazan Ayı Mesajları: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Avrupa'daki futbol kulüpleri, Müslümanların Ramazan ayını kutlayarak birlik mesajı verdi. Tüm kulüplerden anlamlı paylaşımlar yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:22
Avrupa Kulüplerinden Ramazan Ayı Mesajları: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Avrupa Futbol Kulüplerinden Ramazan Kutlamaları

Avrupa'daki birçok futbol kulübü ve oyuncu, Müslümanların Ramazan ayını kutlamak için anlamlı mesajlar yayımladı. İngiltere'nin Liverpool Kulübü, "Herkesin ramazan ayı mübarek olsun." ifadesi ile dikkat çekerken, Manchester United, "Dünya çapındaki tüm taraftarlarımızın ramazan ayı mübarek olsun." paylaşımıyla destek verdi.

Manchester City, "Dünyanın dört bir yanındaki herkesin ramazan ayı mübarek olsun." şeklinde bir paylaşımda bulundu. Chelsea Kulübü, "Chelsea Futbol Kulübündeki herkesin ramazan ayı mübarek olsun." mesajını paylaştı. Ayrıca Tottenham, "Dünyanın her yerinde bulunan taraftarlarımızın ramazan ayını kutluyoruz." derken, West Ham United, "Herkese huzurlu ve bereketli bir ramazan diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan kişisel mesajlar

Newcastle United, "Hepinize bereketli ve sağlıklı bir ramazan ayı diliyoruz." şeklinde bir mesaj paylaştı. Liverpool'un Mısırlı golcüsü Mohammed Salah, evini süslediği bir fotoğrafla "Ramazan ayı mübarek olsun." dedi.

İtalya ve İspanya'dan Mesajlar

İtalya'nın Milan Kulübü, "Milan Kulübündeki herkese hayırlı ramazanlar." ifadesini kullanırken, Inter, "Ramazan ayınız mübarek olsun." dedi. Juventus ise, "İslam dünyasını, kutsal ramazan ayının gelişi dolayısıyla tebrik ediyoruz." paylaşımında bulundu.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, "Tüm Müslüman taraftarlarımıza mutlu bir ramazan ayı diliyoruz." mesajını iletti. Real Madrid ise Arapça yaptığı bir paylaşımda, "Ramazan ayınız kutlu olsun Madridliler! Real Madrid, Arap ve İslam milletini kutsal ayın gelişinden dolayı tebrik ediyor!" ifadelerine yer verdi. Alman milli oyuncu Antonio Rüdiger, "Tüm Müslüman kardeşlerime huzurlu ve mübarek bir ramazan diliyorum!" dedi.

Almanya ve Fransa Kulüpleri de Destek Verdi

Almanya'nın Borussia Dortmund Kulübü, "Dünya çapındaki Müslüman ailemizin ramazan ayı mübarek olsun!" mesajını paylaştı. Bayern Münih, Arapça yayımladığı mesajında, "Tüm Bavyera halkına mutlu ramazanlar! Arap ve İslam dünyasını, kutsal ramazan ayının gelişi dolayısıyla kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG), "Tüm Paris Saint-Germain taraftarlarına mutlu ramazanlar. Sevdiklerinizle birlikte iyilik, bereket ve harika zamanlarla dolu bir ay dileriz." şeklindeki mesajla katılım sağladı. Son olarak, Hollanda'nın Feyenoord Kulübü, "Herkesin ramazan ayı mübarek olsun." mesajını yayımladı.

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