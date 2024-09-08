Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Mathis Valin Zafer Kazandı

Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Birincilik Heyecanı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı, Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Bu prestijli yarışta Fransız motokrosçu Mathis Valin, etkileyici bir performans sergileyerek birinci oldu.

Yarış Sonuçları

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam eden Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı MXGP Türkiye, ilgiyle takip edildi. EMX250 sınıfında yapılan final yarışında; Valin'in ardından İtalyan Valerio Lata ikinci, Hollandalı Cas Valk ise üçüncü sırayı elde etti.

Şampiyonluk Mücadelesi Devam Ediyor

Bu sonuçlarla birlikte EMX250'deki şampiyonluk yarışı, son etabı olan İspanya'ya taşındı. Yarış sonrası düzenlenen ödül töreninde kazananlar büyük bir coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabı yapıldı.