Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da Devam Ediyor

Mete Gazoz, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda iki altın madalya hedefliyoruz dedi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:34
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da Devam Ediyor

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da Devam Ediyor

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda sıralama atışları başarıyla gerçekleştirilirken, milli sporcu Mete Gazoz iki altın madalya hedeflerini vurguluyor.

25 Ülkeden Yaklaşık 300 Sporcu Mücadele Ediyor

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde devam eden organizasyonda, 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcu kıyasıya rekabet ediyor. Sıralama atışlarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gazoz, şampiyonanın oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Mete Gazoz'dan Hedef Açıklaması

Mete Gazoz, "Şampiyonaya çok iyi başlangıç yaptık. Umarım şampiyonanın ilerleyen günlerinde de bu başarımızı sürdürürüz. Avrupa Şampiyonası'nda hem bireyselde hem de takım olarak şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bizim için bu çok zor bir hedef değil. Zaten bugün gerçekleştirilen sıralama atışlarında da bunu herkese ispatlamış olduk. Pazar günü yapılacak olan finallerin sonucunda 2 altın madalya ile bu turnuvayı sonlandırmak istiyoruz," dedi.

Şampiyona Süreci

Şampiyona, yarın eleme atışları ile devam edecek ve 23 Şubat'ta sona erecek.

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda sıralama atışları gerçekleştirildi....

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda sıralama atışları gerçekleştirildi. İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki şampiyonada 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcu mücadele etti. Milli sporcu Mete Gazoz, sıralama atışlarına katıldı.

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda sıralama atışları gerçekleştirildi....

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda sıralama atışları gerçekleştirildi. İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki şampiyonada 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcu mücadele etti. Milli sporcu Mete Gazoz, sıralama atışlarına katıldı.

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