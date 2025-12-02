Avrupa Şampiyonu Nurselen Yalgatekin Şırnak’ta Coşkuyla Karşılandı

Şerafettin Elçi Havalimanı’nda yoğun katılım

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Cizreli milli boksör Nurselen Yalgatekin, memleketi Şırnak’ta coşkuyla karşılandı.

Karşılama, Şerafettin Elçi Havalimanı’nda başladı; yüzlerce kişi törende yer aldı. Konvoy halinde Şırnak’a gelen Nurselen Yalgatekin ve beraberindekileri Şırnak Valisi Birol Ekici, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Vali Ekici, Avrupa şampiyonu Nurselen Yalgatekin, antrenör ve Yalgatekin ailesini makamında ağırladı.

İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Yalgatekin, "Bu başarı sadece benim değil, Şırnak’ın ve kız çocuklarının başarısı. 2 gün önce Avrupa şampiyonasında şampiyon oldum. Bunun için çok mutluyum. Geçen yıl da Avrupa şampiyonu olmuştum ve bunu tekrar koruduğum için ayrıca gururluyum. Aynı zamanda 20 final içerisinde en iyi final ödülüne layık görüldüm. Ailem ve Şırnak halkı tarafından çok güzel bir şekilde karşılandım, bu beni çok onurlandırdı. Sadece başarı elde etmek değil, bazılarına sevinç yaşatabilmek, memleketimizin kız çocuklarına örnek olabilmek benim için en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Yalgatekin, ayrıca Şırnak Valisi Birol Ekici ve ailesine teşekkür ederek, "Spora başladığımdan beri maddi ve manevi olarak hep yanımda oldular, minnettarım." dedi.

Aile ve teknik heyetten duygusal mesajlar

Babası Münür Yalgatekin, kızının başarısının aile için büyük bir onur olduğunu belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi: ’’Kızımın yaşattığı gurur için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, hocalarına verdikleri destek ve bugün yapılan karşılama için ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Milli takım antrenörü Rıdvan Budak ise genç şampiyonun disiplinini vurgulayarak, "Milli takım kampında yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Hedefimiz Avrupa şampiyonluğunu korumaktı ve bunu başardık. Ayrıca Nurselen bir kupa daha kazandı, 20 final arasında ‘En İyi Final Maçı’ kupası. Bu bizim için güzel bir sürpriz oldu. Bu madalyayı ve kupayı memleketimizin kız çocuklarına armağan ediyoruz. İnşallah olimpiyatlarda da altın madalyalar kazanacaklar. Buna yürekten inanıyorum" dedi.

Nurselen Yalgatekin’in Budapeşte zaferi, hem Şırnak hem de Türk boksu için gurur kaynağı oldu; dönüş töreni bölge halkının ve yetkililerin takdirini topladı.

