Avrupa Şampiyonu Yonca Gül Yılmaz Kırşehir'de Coşkuyla Karşılandı

19 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 70 kiloda ikinci kez altın madalya kazanan Yonca Gül Yılmaz, memleketi Kırşehir'de coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 15:34
Memleketinde coşkulu karşılama

19 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya kazanan milli boksör Yonca Gül Yılmaz için memleketi Kırşehir'de karşılama töreni düzenlendi.

Çekya'daki şampiyonada kadınlar 70 kilo kategorisinde altın madalya kazanan Yılmaz, memleketine döndü. Kırşehir Valiliği önünde kendisini Gençlik ve Spor Müdürü İl Müdürü Yasin Çakmakçı, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, ailesi, arkadaşları ve sporcuların beklediği sporcu, araç konvoyuyla törene geldi.

Türk bayrakları, meşale ve davul zurna eşliğinde çiçeklerle karşılanan şampiyon, tebrikleri kabul ederek fotoğraf çektirdi.

Yasin Çakmakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonu Yılmaz'ın yakında daha büyük şampiyonluklar elde edeceğini söyledi ve "Ben Yonca Gül Yılmaz kardeşimize, onu yetiştiren antrenörümüze, destek veren belediyemize ve bütün Kırşehirlilere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu başlangıç. Yonca Gül Yılmaz şehirdeki diğer gençlerimize azmiyle, ahlakıyla, duruşuyla örnek olacak. Birçok Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonunu buralarda karşılamayı Rabbim bizlere nasip etsin." dedi.

Yonca Gül Yılmaz de kendisi için düzenlenen karşılama töreni dolayısıyla teşekkür ederek, "Çok mutluyum, ülkemi ve ilimi çok güzel temsil ettim, Avrupa şampiyonu oldum. 2023 yılında da olmuştum, Allah'ın izniyle her zaman olmayı istiyorum. Hedeflerim bundan sonra dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlara gidebilmektir." ifadelerini kullandı.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, sporcuyu tebrik ederek, "Yonca'nın, azmi ve gayretiyle olimpiyatlarda da inşallah yine şampiyon olacağına inanıyoruz." dedi. Yonca'nın antrenörü Mehmet Dalbudak ise hedeflerinin 2028 olimpiyatları olduğunu kaydetti.

Programa ayrıca Çakmakçı ve milli boksör Yılmaz'ın katılımıyla, Türk Kızılay Kırşehir Şubesi tarafından Cacabey Meydanı'nda açılan "Gazze'ye umut, insanlığa vefa" adlı sergi ve kermes de ziyaret edildi.

