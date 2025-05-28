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Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası Antalya'da Tamamlandı

Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası sona erdi. İspanya ve Polonya, çeşitli kategorilerde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 20:24
Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası Antalya'da Tamamlandı

Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası Sona Erdi

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası, büyük bir heyecanla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Türkiye Yüzme Federasyonu'nun ev sahipliğinde, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, kadınlar senkronize 10 metre platform ve erkekler 3 metre sıçrama tahtası final atlayışları yapıldı.

Final Sonuçları

Kadınlar senkronize 10 metre platform finalinde İspanya birinci, Ukrayna ikinci ve Almanya üçüncü oldu. Erkekler 3 metre sıçrama tahtası finalinde ise Polonya'dan Andrzej Rzeszutek birinciliği elde ederken, Birleşik Krallık'tan Noah Penman ikinciliği, Almanya'dan Moritz Linus Wesemann ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları...

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası tamamlandı. Kadınlar senkronize 10 metre platform finalinde İspanya birinci, Ukrayna ikinci, Almanya ise üçüncü oldu.

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları...

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası tamamlandı. Kadınlar senkronize 10 metre platform finalinde İspanya birinci, Ukrayna ikinci, Almanya ise üçüncü oldu.

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