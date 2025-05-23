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Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda İkinci Gün Geride Kaldı

Antalya'daki Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda ikinci günde heyecan dolu yarışlar tamamlandı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 21:00
Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda İkinci Gün Geride Kaldı

İkinci Gün Yarışları Tamamlandı

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da yapılmakta.

Karma Senkronize ve Kadınlar Finali

Organizasyonun ikinci gününde karma senkronize 3 metre tramplen finali ile kadınlar 1 metre tramplen final atlayışları gerçekleştirildi. Karma senkronize 3 metre tramplen finalinde Almanya birinci, İtalya ikinci, ve Büyük Britanya üçüncü oldu.

Kadınlar 1 metre tramplen finaline damgasını vuran ismi ise İtalyan Chiara Pellacani oldu. Pellacani'nin ardından, İsveçli Elna Winderstrom ikinci, aynı ülkeden Michelle Luisa Heimberg ise üçüncülüğü elde etti.

Madalya Töreni

Dereceye giren sporcular ve takımlara madalyalarını, Avrupa Yüzme Birliği Başkanı Antonio Silva ile Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve Avrupa Yüzme Birliği Asbaşkanı Erkan Yalçın takdim etti.

Gelecek İhtişamlı Yarışlar

Organizasyon yarın, erkekler senkronize 3 metre tramplen finali ve kadınlar 3 metre platform finalleri ile devam edecek. Su sporları tutkunları için büyük bir heyecan ve rekabetin yaşanacağı bu günler, Antalya'da sporun zirveye çıktığı anlar olarak hafızalara kazınacak.

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları...

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştiriliyor.

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları...

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştiriliyor.

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