Avrupa ve Türkiye Şampiyonları Dünya Kupası için Hazırlanıyor

Genç Kick Boksçular Tüm Hızlarıyla Hazırlıklarını Sürdürüyor

Zonguldak'ta yaşayan milli sporcular Hakan Kolçak ve Sude Erdoğan, 21-28 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası için yoğun bir çalışma yürütüyor. Geçmişte Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında önemli dereceler elde eden bu genç yetenekler, hem Antalya'da zirveyi hedefliyor hem de Mayıs ayında İstanbul'da yapılacak 10. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'na hazırlanıyor.

Hakan Kolçak: "Birinci Olmak İçin Çalışıyoruz"

17 yaşındaki Hakan Kolçak, AA muhabirine verdiği demeçte, hedeflerine ulaşmak için disiplinli bir çalışma ortamında olduklarını belirtti. "Her maç için ciddiyetle hazırlandık ve sağlam adımlarla zirveye çıkmak istiyoruz" diyen Kolçak, daha önce elde ettiği dünya üçüncülüğünü geride bırakarak, bu sefer birincilik ünvanını kazanmayı arzuladığını ifade etti. "Antalya'daki şampiyonada birinci olacağız. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Sude Erdoğan: "Ülkemi Temsil Etmek İstiyorum"

16 yaşındaki Sude Erdoğan ise, sınav dönemine rağmen antrenmanlarına devam ettiğini ve yoğun bir idman programı uyguladıklarını belirtti. Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı hedeflediğini ifade eden Erdoğan, "Geçmişte yaşadığım Avrupa şampiyonluğu benim için çok değerliydi. Tekrar güzel bir deneyim yaşamak istiyorum. Umarım emeklerimizin karşılığını alırız" dedi.

Antrenör Bülent Çiçek: "Şampiyonluklar Kazanmaları İçin Çalışıyoruz"

Antrenör Bülent Çiçek, sporcularının özveri ile çalıştığını ve hocalarının tek isteğinin şampiyonalarda derece almak olduğunu vurguladı. "Sporcularımın başarılı olacağına inanıyorum. Normalde haftanın 7 günü idman yapıyoruz ancak sınav dönemlerinde 4 gün gelebiliyorlar. Birinciyi herkes hatırlar, ikinciyi ve üçüncüyü kimse hatırlamaz. Ben de sporcularımın şampiyon olmalarını istiyorum" dedi.

Bülent Çiçek, Kolçak ve Erdoğan'ın uzun zamandır kick boksa ağırlık verdiğini ve bu süreçte önemli gelişim gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

Zonguldak'ta yaşayan milli sporcular 17 yaşındaki Hakan Kolçak (solda) ile 16 yaşındaki Sude Erdoğan (sağda), 21-28 Ocak'ta Antalya'da düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası ile mayısta İstanbul'da yapılması planlanan 10. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda madalya hedefiyle çalışıyor. Milli sporcular, başarılı performanslarına yenilerini eklemek için antrenör Bülent Çiçek (ortada) yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Zonguldak'ta yaşayan milli sporcular 17 yaşındaki Hakan Kolçak (solda) ile 16 yaşındaki Sude Erdoğan (sağda), 21-28 Ocak'ta Antalya'da düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası ile mayısta İstanbul'da yapılması planlanan 10. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda madalya hedefiyle çalışıyor. Milli sporcular, başarılı performanslarına yenilerini eklemek için antrenör Bülent Çiçek (ortada) yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.