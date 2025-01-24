Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Keys Finalde Kapışıyor

Avustralya Açık'ta Kıyasıya Final Mücadelesi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta, yarın düzenlenecek tek kadınlar finalinde son iki yılın şampiyonu Aryna Sabalenka ile ABD'li tenisçi Madison Keys karşılaşacak.

Final Maçı Ne Zaman?

Melbourne'de gerçekleşen bu prestijli etkinliğin 14. gününde, tek kadınlar finali TSİ 11:30'da başlayacak.

Sabalenka'nın Başarıları

Dünya 1 numarası olan Belaruslu Aryna Sabalenka, son 20 maçında galibiyet elde etti ve üst üste üç kez finalde yer alma başarısını gösterdi. Eğer bu finali kazanırsa, 1997, 1998 ve 1999 yıllarında şampiyon olan İsviçreli Martina Hingis'ten sonra Avustralya Açık'ta üst üste üç kez şampiyonluk yaşayan ilk kadın tenisçi unvanını kazanacak.

Keys'in Final Yolculuğu

ABD'li 19 numaralı seribaşı Madison Keys, Avustralya Açık tarihindeki ilk finaline çıkacak. Keys, yarı finalde beş kez grand slam şampiyonu olan Polonya'nın Iga Swiatek'i 5-7, 6-1, 7-6’lık setlerle 2-1 yenerek finale kalmayı başardı.

Yarı Final Sonuçları

Sabalenka, yarı finalde 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa'yı 6-4, 6-2 setlerle mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Her iki tenisçi için de büyük bir mücadeleye sahne olacak olan finalde, tenis severler nefeslerini tutacak. Avustralya Açık’ta kimin zafere ulaşacağını görmek için geri sayım başladı!