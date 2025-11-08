Trabzonspor 1-0 Alanyaspor — İlk Yarı (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 18:40
İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Trabzonspor sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. İlk yarı Trabzonspor 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mustafa’nın pasında topla buluşan Onuachu’nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler

Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Erdem Mertoğlu

Trabzonspor

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Olulai, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Visca, Ozan Tufan, Boran Başkan, Muçi, Sikan, Cihan Çanak

Teknik Direktör. Fatih Tekke

Alanyaspor

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Florent Hadergjonaj, Ianis Hagi, Gaius Makouta, Maestro, Elia Meschack, Ui-jo Hwang, Ruan (Enis Keskin dk. 36)

Yedekler: Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, Fatih Aksoy, Bruno Viana, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Nicolas Janvier, İbrahim Kaya, Uchenna Ogundu

Teknik Direktör: Joao Pereira

Diğer Notlar

Gol: Onuachu (dk. 15) (Trabzonspor)

Sarı kart: Hadergjonaj (Alanyaspor)

