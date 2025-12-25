AXA Sigorta Milliyet Yılın Sporcusu 2025: 72. Ödüller İçin 80 Kişilik Jüri Belirlendi

AXA Sigorta Milliyet Yılın Sporcusu oylamasında adaylar belirlendi

Bu yıl 72. kez düzenlenecek olan AXA Sigorta Milliyet Yılın Sporcusu ödüllerinde, 2025 yılının halk oylamasına sunulacak adaylar 80 kişilik jüri oylarıyla belirlendi. Türkiye'nin en prestijli spor ödülü geleneği 1954'ten bu yana sürüyor.

Büyük jüri toplantısı yapıldı

72. AXA Sigorta Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için gerçekleştirilen büyük jüri toplantısında, spor camiasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Toplantı sonucunda, halk oylamasına taşınacak aday listesi netleşti.

Toplantıya katılan isimler

Jüri toplantısında yer alanlar arasında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, eski TFF Başkanları Nihat Özdemir ve Yıldırım Demirören, Teknik Direktör Fatih Terim, Konya Milletvekili Mehmet Baykan, AXA Sigorta Genel Müdürü Yavuz Ölken ve yazarlar yer aldı.

Belirlenen adaylar, önümüzdeki dönemde başlayacak halk oylamasına sunulacak ve yılın en başarılı sporcuları kamuoyunun oylarıyla şekillenecek.

