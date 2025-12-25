Düzce Masa Tenisi Şampiyonları: Esin Olcay ve İbni Sina Zirvede

DÜZCE(İHA) – Masa Tenisi Şampiyonları Belli Oldu
DÜZCE(İHA) – Düzce’de düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi Gençler müsabakalarında erkekler ve kızlarda şampiyonlar belli oldu.
Turnuva Detayları
Müsabakalar 23 Aralık -24 Aralık 2025 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonunda gerçekleştirildi. Genç sporcular iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.
Sonuçlar
Erkekler: 1. Esin Olcay Anadolu Lisesi, 2. Arsal Anadolu Lisesi, 3. Düzce Spor Lisesi, 4. Farabi Anadolu Lisesi.
Kızlar: 1. İbni Sina MTA Lisesi, 2. Esin Olcay Anadolu Lisesi, 3. Düzce Spor Lisesi, 4. Farabi Anadolu Lisesi.
Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürümüz Altuğ Kuru takdim etti.
