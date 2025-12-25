DOLAR
Düzce Masa Tenisi Şampiyonları: Esin Olcay ve İbni Sina Zirvede

23-24 Aralık 2025'te Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi Gençler müsabakalarında erkeklerde Esin Olcay, kızlarda İbni Sina şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:00
Düzce Masa Tenisi Şampiyonları: Esin Olcay ve İbni Sina Zirvede

DÜZCE(İHA) – Masa Tenisi Şampiyonları Belli Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi Gençler müsabakalarında erkekler ve kızlarda şampiyonlar belli oldu.

Turnuva Detayları

Müsabakalar 23 Aralık -24 Aralık 2025 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonunda gerçekleştirildi. Genç sporcular iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Sonuçlar

Erkekler: 1. Esin Olcay Anadolu Lisesi, 2. Arsal Anadolu Lisesi, 3. Düzce Spor Lisesi, 4. Farabi Anadolu Lisesi.

Kızlar: 1. İbni Sina MTA Lisesi, 2. Esin Olcay Anadolu Lisesi, 3. Düzce Spor Lisesi, 4. Farabi Anadolu Lisesi.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürümüz Altuğ Kuru takdim etti.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

