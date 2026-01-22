Aydın'a 1 milyar 5 milyon TL'lik Yeni Spor Kompleksi: Efeler'de 4 bin kişilik salon

Aydın'a 1 milyar 5 milyon TL'lik Yeni Spor Kompleksi ihalesi tamamlandı

Efeler Çeştepe'de modern ve çevreci tesis

Efeler ilçesi Çeştepe bölgesinde inşa edilecek Yeni Spor Kompleksi için ihale tamamlandı. Proje, 1 milyar 5 milyon TL ihale bedeliyle Aydın'ı sporun merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Toplam 17 bin 578 metrekare inşaat alanına sahip olan kompleks, üç bloktan oluşacak ve çevreci, modern bir mimari anlayışla tasarlandı.

A Blokta yer alacak 4 bin kişilik seyirci kapasiteli spor salonu, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak. B Blokta bireysel branşlara yönelik antrenman salonları, atış poligonu, fitness ve halter alanları bulunacak.

C Blokta ise 65 yatak kapasiteli sporcu eğitim merkezi, kütüphane ve sosyal alanlar yer alacak. Tesis, kendi enerjisini üretecek Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile çevreci bir yaklaşımla hayata geçirilecek.

Projenin tamamlanmasıyla beraber, gençlere ve spor camiasına önemli imkanlar sunulması, Aydın'da spor altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

