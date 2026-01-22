TransAnatolia 2026: İstanbul'dan Ankara'ya 2 bin 300 km'lik Zorlu Parkur

TransAnatolia 2026, 29 Ağustos-5 Eylül arasında İstanbul'dan start alıp Ankara'da bitecek 2 bin 300 km'lik parkurla düzenlenecek.

TransAnatolia 2026, 29 Ağustos-5 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul’dan start alarak, başkent Ankara’da finish görecek; toplam 2 bin 300 kilometrelik parkur sporcuları bekliyor.

Dünyanın en zorlu rally-raid organizasyonlarından biri olan TransAnatolia, 29 Ağustos - 5 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul’dan start alarak, başkent Ankara’da finish görecek. TransAnatolia; Bolu, Zonguldak, Ilgaz Dağı (Kastamonu), Amasya, Tokat, Kapadokya, Tuz Gölü’nden geçerek, Antalya’ya ulaşacak.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, açıklanan rota ile ilgili, "TransAnatolia yalnızca bir yarış değil; her yıl Türkiye’nin dört bir yanında Anadolu’nun doğal ve kültürel güzelliklerini öne çıkaran, coğrafya, kültür ve sporu bir araya getiren çok katmanlı bir yolculuk. 2026 rotası bu yaklaşımı daha da ileri taşıyarak İstanbul’dan start alacak şekilde kurgulandı. Karadeniz’in sert ve zorlu doğasından Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasına uzanan parkur, sporcuların yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel sınırlarını da zorlayacak bir deneyim sunuyor. İstanbul’un başlangıç noktası olarak seçilmesi, özellikle yabancı sporcular için ulaşım ve lojistik açıdan önemli bir avantaj sağlarken; bu rota, TransAnatolia’nın bugüne kadar sunduğu en karakteristik ve en güçlü parkurlardan biri olma özelliği taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

