Düzce'de Yarıyıl: 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü' PlayStation Turnuvası

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü' etkinliğinde Bahçeşehir Cep Salonu'nda 30 genç PlayStation turnuvasında buluştu.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:56
Düzce'de Yarıyıl: 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü' PlayStation Turnuvası

Düzce'de Yarıyıl: 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü' PlayStation Turnuvası

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve yarıyıl tatilinin beğenilen projesi 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü', Ocak ayı programı kapsamında gençleri dijital rekabette buluşturdu. Etkinlik, kentin dört bir yanını spor, sanat ve sosyal faaliyetlerle canlandıran takvimin yenilikçi adımlarından biri olarak öne çıktı.

Etkinlik Detayları

Programın teknoloji meraklılarına ayrılan gününde, Bahçeşehir Cep Salonu'nda elektronik spor coşkusu yaşandı. 30 genç katılımcı, PlayStation turnuvasında stratejik düşünme becerilerini sergiledi ve yoğun okul döneminin ardından keyifli, sosyal bir gün geçirdi. Turnuva boyunca dostluk ve centilmenlik ön plana çıktı; gençler sporun sadece fiziksel değil, zihinsel ve stratejik bir boyut olduğunu deneyimledi.

Amaç ve İlerleyen Adımlar

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin modern ilgi alanlarını geleneksel spor disiplinleriyle harmanlamaya devam edeceklerini belirtti. Yetkililer, bu tür etkinliklerin gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlayarak tatili verimli ve sosyal biçimde geçirmelerine imkan tanıyacağını vurguladı.

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN VE YARIYIL TATİLİNİN SEVİLEN...

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN VE YARIYIL TATİLİNİN SEVİLEN PROJESİ ‘TATİLİN RİTMİ, SPORUN GÜCÜ’ ETKİNLİKLERİ, GENÇLERİ BU KEZ DİJİTAL BİR REKABETİN İÇİNDE BULUŞTURDU.

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN VE YARIYIL TATİLİNİN SEVİLEN...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Yarıyıl: 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü' PlayStation Turnuvası
2
TransAnatolia 2026: İstanbul'dan Ankara'ya 2 bin 300 km'lik Zorlu Parkur
3
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta Sonuçları: Real Madrid 6-1, Arsenal 7'de 7
4
Tekke: Kocaelispor 1 Puan Alabilirdi — Trabzonspor 2-1 Galip
5
Kastamonu'da Okul ve Spor Kulüplerine 7 Milyon TL'lik Malzeme Desteği
6
Cornelia Golf Masters ve Cornelia Open: Türkiye'nin En İyi Golfçüleri Belek'te
7
Türkiye Kupası'na Kalan 8 Takım Belli Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları