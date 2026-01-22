Düzce'de Yarıyıl: 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü' PlayStation Turnuvası

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve yarıyıl tatilinin beğenilen projesi 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü', Ocak ayı programı kapsamında gençleri dijital rekabette buluşturdu. Etkinlik, kentin dört bir yanını spor, sanat ve sosyal faaliyetlerle canlandıran takvimin yenilikçi adımlarından biri olarak öne çıktı.

Etkinlik Detayları

Programın teknoloji meraklılarına ayrılan gününde, Bahçeşehir Cep Salonu'nda elektronik spor coşkusu yaşandı. 30 genç katılımcı, PlayStation turnuvasında stratejik düşünme becerilerini sergiledi ve yoğun okul döneminin ardından keyifli, sosyal bir gün geçirdi. Turnuva boyunca dostluk ve centilmenlik ön plana çıktı; gençler sporun sadece fiziksel değil, zihinsel ve stratejik bir boyut olduğunu deneyimledi.

Amaç ve İlerleyen Adımlar

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin modern ilgi alanlarını geleneksel spor disiplinleriyle harmanlamaya devam edeceklerini belirtti. Yetkililer, bu tür etkinliklerin gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlayarak tatili verimli ve sosyal biçimde geçirmelerine imkan tanıyacağını vurguladı.

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN VE YARIYIL TATİLİNİN SEVİLEN PROJESİ ‘TATİLİN RİTMİ, SPORUN GÜCÜ’ ETKİNLİKLERİ, GENÇLERİ BU KEZ DİJİTAL BİR REKABETİN İÇİNDE BULUŞTURDU.