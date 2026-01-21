UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta Sonuçları: Real Madrid 6-1, Arsenal 7'de 7

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta: Gecenin Öne Çıkanları

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında toplam 9 karşılaşma oynandı. Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid sahasında Monaco'yu farklı mağlup etti. İngiliz ekip Arsenal, Inter karşısında aldığı galibiyetle grupta 7'de 7 yaptı. Son şampiyon Paris Saint-Germain ise Sporting deplasmanından 2-1 yenilgiyle ayrıldı.

Öne çıkan maçlar

Real Madrid 6-1 Monaco: Eflatun-beyazlılar sahasında 6-1 kazanarak puanını 15'e yükseltti. Müsabakaya 11'de başlayan Arda Güler, Vinicius Junior'un kaydettiği 5. golde asist yaptı.

Inter 1-3 Arsenal: İngiliz ekibi sahadan 3-1 galip ayrılarak grup maçlarında 7'de 7 yapmayı başardı.

Sporting CP 2-1 PSG: Son şampiyon Paris Saint-Germain, konuk olduğu Sporting'e 2-1 yenilerek 7. hafta sonunda 13 puanda kaldı. Portekiz ekibi bu galibiyetle rakibiyle puanını eşitledi.

Tüm maç sonuçları

Kairat - Club Brugge: 1-4

Bodo/Glimt - Manchester City: 3-1

Tottenham - Borussia Dortmund: 2-0

Inter - Arsenal: 1-3

Sporting CP - PSG: 2-1

Villarreal - Ajax: 1-2

Olympiakos - Bayer Leverkusen: 2-0

Real Madrid - Monaco: 6-1

Kopenhag - Napoli: 1-1

