UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta Sonuçları: Real Madrid 6-1, Arsenal 7'de 7

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta: Gecenin Öne Çıkanları
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında toplam 9 karşılaşma oynandı. Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid sahasında Monaco'yu farklı mağlup etti. İngiliz ekip Arsenal, Inter karşısında aldığı galibiyetle grupta 7'de 7 yaptı. Son şampiyon Paris Saint-Germain ise Sporting deplasmanından 2-1 yenilgiyle ayrıldı.
Öne çıkan maçlar
Real Madrid 6-1 Monaco: Eflatun-beyazlılar sahasında 6-1 kazanarak puanını 15'e yükseltti. Müsabakaya 11'de başlayan Arda Güler, Vinicius Junior'un kaydettiği 5. golde asist yaptı.
Inter 1-3 Arsenal: İngiliz ekibi sahadan 3-1 galip ayrılarak grup maçlarında 7'de 7 yapmayı başardı.
Sporting CP 2-1 PSG: Son şampiyon Paris Saint-Germain, konuk olduğu Sporting'e 2-1 yenilerek 7. hafta sonunda 13 puanda kaldı. Portekiz ekibi bu galibiyetle rakibiyle puanını eşitledi.
Tüm maç sonuçları
Kairat - Club Brugge: 1-4
Bodo/Glimt - Manchester City: 3-1
Tottenham - Borussia Dortmund: 2-0
Inter - Arsenal: 1-3
Sporting CP - PSG: 2-1
Villarreal - Ajax: 1-2
Olympiakos - Bayer Leverkusen: 2-0
Real Madrid - Monaco: 6-1
Kopenhag - Napoli: 1-1
