UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta Sonuçları: Real Madrid 6-1, Arsenal 7'de 7

Şampiyonlar Ligi 7. haftasında 9 maç oynandı. Real Madrid 6-1 kazandı, Arsenal 7'de 7 yaptı, PSG Sporting'e 2-1 yenildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 01:53
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 01:53
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta Sonuçları: Real Madrid 6-1, Arsenal 7'de 7

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta: Gecenin Öne Çıkanları

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında toplam 9 karşılaşma oynandı. Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid sahasında Monaco'yu farklı mağlup etti. İngiliz ekip Arsenal, Inter karşısında aldığı galibiyetle grupta 7'de 7 yaptı. Son şampiyon Paris Saint-Germain ise Sporting deplasmanından 2-1 yenilgiyle ayrıldı.

Öne çıkan maçlar

Real Madrid 6-1 Monaco: Eflatun-beyazlılar sahasında 6-1 kazanarak puanını 15'e yükseltti. Müsabakaya 11'de başlayan Arda Güler, Vinicius Junior'un kaydettiği 5. golde asist yaptı.

Inter 1-3 Arsenal: İngiliz ekibi sahadan 3-1 galip ayrılarak grup maçlarında 7'de 7 yapmayı başardı.

Sporting CP 2-1 PSG: Son şampiyon Paris Saint-Germain, konuk olduğu Sporting'e 2-1 yenilerek 7. hafta sonunda 13 puanda kaldı. Portekiz ekibi bu galibiyetle rakibiyle puanını eşitledi.

Tüm maç sonuçları

Kairat - Club Brugge: 1-4

Bodo/Glimt - Manchester City: 3-1

Tottenham - Borussia Dortmund: 2-0

Inter - Arsenal: 1-3

Sporting CP - PSG: 2-1

Villarreal - Ajax: 1-2

Olympiakos - Bayer Leverkusen: 2-0

Real Madrid - Monaco: 6-1

Kopenhag - Napoli: 1-1

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİNDE REAL MADRİD, MONACO'YU 6-1 MAĞLUP ETTİ. MİLLİ FUTBOLCU ARDA GÜLER...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİNDE REAL MADRİD, MONACO'YU 6-1 MAĞLUP ETTİ. MİLLİ FUTBOLCU ARDA GÜLER, VİNİCİUS JUNİOR'UN KAYDETTİĞİ 5. GOLDE ASİST YAPTI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ INTER 1-3 ARSENAL

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor için kan bağışı: Forma ve maç bileti hediye
2
Körfez Gençlerbirliği Play-Off'a 5-0'lık Galibiyetle Başladı
3
Göztepe Voleybol, Berre İnce ile Yollarını Ayırdı
4
Marco Asensio Fenerbahçe'de 9. gole ulaştı
5
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta Sonuçları: Real Madrid 6-1, Arsenal 7'de 7
6
Alanyaspor Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Hazırlıklara Başladı
7
Bodo/Glimt Şok Etti: Manchester City 3-1 Yenildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları