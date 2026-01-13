Türkiye Kupası'na Kalan 8 Takım Belli Oldu

Türkiye Sigorta BSL'de ilk devre tamamlandı; Türkiye Kupası'na kalan 8 takım, kura tarihi ve çeyrek final ile Dörtlü Final programı açıklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:18
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:18
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçlarıyla birlikte ilk devre sona erdi ve Türkiye Kupasında mücadele edecek takımlar netleşti.

Turnuvaya katılacak ekipler

Ligin ilk yarısındaki sıralama sonucunda kupada yer almaya hak kazanan ekipler şu şekilde: Fenerbahçe, Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, Trabzonspor, A. Efes, Erokspor ve Tofaş.

Format ve kura düzeni

Turnuva formatına göre ligin ilk yarısını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar (Fenerbahçe, Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom) ile ikinci 4'te bulunan ekipler (Trabzonspor, A. Efes, Erokspor, Tofaş) iki ayrı torbaya ayrılacak. Kura çekiminde önce çeyrek final eşleşmeleri belirlenecek, ardından çeyrek finallerde ev sahibi avantajını elde edecek takımlar açıklanacak.

Çeyrek final ve Dörtlü Final takvimi

Çeyrek final müsabakaları 17-18 Şubat tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak. Bu turu geçen dört ekip, Dörtlü Final için İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda buluşacak.

Dörtlü Final organizasyonu 20-22 Şubat tarihlerinde yapılacak. Yarı final eşleşmeleri lig sıralamasına göre şu şekilde şekillenecek: lig liderinin çeyrek final galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final galibi; lig ikincisinin çeyrek final galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final galibi karşılaşacak.

Kura çekimi

Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi 22 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.

