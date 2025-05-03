Aydın Büyükşehir Belediyespor, Gizem Mısra Aşçı ile Anlaştı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Gizem Mısra Aşçı'yı Transfer Etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde pasör Gizem Mısra Aşçı ile anlaşmaya vardı. Kulüp, transferi duyurduğu açıklamada, "Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında pasör Gizem Mısra Aşçı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Gizem Mısra Aşçı'nın Geçmiş Performansı

Gizem Mısra Aşçı, geçtiğimiz sezonda Aras Kargo takımında forma giyerek dikkat çeken bir performans sergilemişti. Yeni transferin, Aydın Büyükşehir Belediyespor’un hedefleri doğrultusunda önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Gizem Mısra Aşçı'yı kadrosuna kattı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Gizem Mısra Aşçı'yı kadrosuna kattı.