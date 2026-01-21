Aydınlı Muay Thai Sporcuları Türkiye Şampiyonalarında Derece Aldı

Çeşitli tarihlerde ve kategorilerde düzenlenen Türkiye Muay Thai Şampiyonalarında dereceye giren Aydınlı sporcular, kentte gurur kaynağı oldu. Başarılarıyla öne çıkan sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yığmatepe tarafından makamında kabul edilip tebrik edildi.

Kars (26-31 Ağustos 2025) sonuçları

26-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kars’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Aydın’ı temsil eden minik ve yıldız sporcular önemli dereceler elde etti:

Yusuf M. Tekin – Minik Erkekler 42 kilogram: Türkiye birincisi.

Azra Yurdatapan – Yıldız Bayanlar 44 kilogram: Türkiye ikincisi.

Barış Yalçın – Minik Erkekler 36 kilogram: Türkiye üçüncüsü.

Yılmaz Kaynak – Minik Erkekler 38 kilogram: Türkiye üçüncüsü.

Şahin Ceylan – Yıldız Erkekler 57 kilogram: Türkiye üçüncüsü.

Diğer şampiyonalar ve dereceler

Aydınlı sporcular, farklı illerde düzenlenen turnuvalarda da başarı grafiğini sürdürdü:

Eda Yıldırım – 26 Haziran-1 Temmuz 2025, Kırklareli Gençler Türkiye Şampiyonası, 54 kilogram alt genç bayanlar: Türkiye birincisi.

Arda Demir – 11-16 Nisan 2025, Antalya Büyükler U23 Türkiye Şampiyonası, 67 kilogram erkekler: Türkiye ikincisi.

İl Müdürü Yığmatepe'nin tebriki

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yığmatepe, farklı yaş grupları ve kategorilerde Türkiye dereceleri elde eden sporcular ile antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

