Major Futbol Ligi: Ovalıbağ FK Şampiyon

Niğde temsilcisi Ovalıbağ FK, İstanbul Kurtköy'de düzenlenen Major Futbol Ligi finalinde Tepe Gençlikspor'u yenerek şampiyon oldu; Amatör 2. Lig hedefi var.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:28
Futbol tutkusunu amatör ruhla profesyonel organizasyonla buluşturan Major Futbol Ligi'nde Niğde temsilcisi Ovalıbağ FK büyük bir başarıya imza attı ve şampiyonluğa ulaştı.

Turnuva ve Final

İstanbul Kurtköy'de düzenlenen ve TFF onaylı hakemlerin görev aldığı prestijli turnuvada 16 takım kupa için mücadele etti. Ligin iddialı ekiplerinden, Niğde’nin Ovalıbağ köyünü temsilen ligde yer alan Ovalıbağ FK, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla adını finale yazdırdı. Final karşılaşmasında Tepe Gençlikspor ile karşılaşan Ovalıbağ FK, rakibini mağlup ederek kupayı kaldıran taraf oldu.

Niğde'de Sevinç ve Gelecek Hedefleri

Elde edilen şampiyonluk, Niğde ve Ovalıbağ köyünde büyük sevinçle karşılandı. Şampiyonlukla birlikte önemli bir ivme yakalayan Ovalıbağ FK'nın, yeni sezonda Amatör 2. Lig için mücadele edeceği öğrenildi. Kulübün hedefi, Niğde'yi daha üst liglerde temsil etmek olarak açıklandı.

