Major Futbol Ligi: Ovalıbağ FK Şampiyon

Futbol tutkusunu amatör ruhla profesyonel organizasyonla buluşturan Major Futbol Ligi'nde Niğde temsilcisi Ovalıbağ FK büyük bir başarıya imza attı ve şampiyonluğa ulaştı.

Turnuva ve Final

İstanbul Kurtköy'de düzenlenen ve TFF onaylı hakemlerin görev aldığı prestijli turnuvada 16 takım kupa için mücadele etti. Ligin iddialı ekiplerinden, Niğde’nin Ovalıbağ köyünü temsilen ligde yer alan Ovalıbağ FK, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla adını finale yazdırdı. Final karşılaşmasında Tepe Gençlikspor ile karşılaşan Ovalıbağ FK, rakibini mağlup ederek kupayı kaldıran taraf oldu.

Niğde'de Sevinç ve Gelecek Hedefleri

Elde edilen şampiyonluk, Niğde ve Ovalıbağ köyünde büyük sevinçle karşılandı. Şampiyonlukla birlikte önemli bir ivme yakalayan Ovalıbağ FK'nın, yeni sezonda Amatör 2. Lig için mücadele edeceği öğrenildi. Kulübün hedefi, Niğde'yi daha üst liglerde temsil etmek olarak açıklandı.

MAJOR FUTBOL LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN NİĞDE TEMSİLCİSİ OVALIBAĞ FK, BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI.