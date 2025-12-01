Aydınlı Sporculardan Türkiye Kupası’nda Tarihi Başarı

Aydınlı sporcular Türkiye Kupası’nda üç Türkiye birinciliği, iki Türkiye rekoru ve toplam yedi dereceyle büyük gurur yaşattı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:49
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası müsabakalarında Aydınlı sporcular önemli dereceler elde ederek kente gurur yaşattı. Yarışlarda farklı kategorilerde madalyalar kazanılırken, iki ayrı branşta kırılan Türkiye rekorları dikkat çekti.

Madalya ve rekorlar

Yarışlarda Genç B Kadınlar kategorisinde Zehra Berra Korkut Türkiye birincisi oldu.

Yıldız Kadınlar kategorisinde Beren Avcı birincilik elde ederek aynı zamanda Türkiye rekoru kırdı.

Küçük Kadınlar kategorisinde Zahire Tuba Günay Türkiye birinciliğini kazandı.

Yıldız Erkekler kategorisinde Enes Cistak Türkiye ikincisi olurken, kendi kategorisinde Türkiye rekorunu geliştirdi.

Yıldız Kadınlar kategorisinde Gülsüm Erciyes Türkiye ikincisi, Defne İdil Tuğyan ise Türkiye üçüncüsü olarak Aydın’ın kürsü başarısını pekiştirdi.

Kurumsal tepki

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

